【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到川普昨日取消川金會及中美貿易談判情況轉趨不確定影響，使得今日台股呈現震盪走勢，收盤台股上漲 5.37 點，漲幅 0.05%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 8.08 億元，三大法人現貨部位賣超 5.26 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國商務部表示開始調查汽車進口是否影響了美國的國家安全，而稍晚川普宣布單方面取消原訂六月舉行的川金會，市場期待的貿易暫停火以及東北亞和平似乎又再生變，美股早盤受到衝擊走低，道瓊指數一度下跌逾 1%，避險資金再度湧入日圓及美債推升價格，美元對多數主要外幣也呈現拉回，不過隨後美股逐漸收斂跌幅，美元觸底反彈，今早延續漲勢再度逼近 94 點。

《國際商品市場焦點分析》

根據 EIA 最新報告，在美國頁岩油商持續增產下，美國上週原油日均產量續創新高達到 1,072.5 萬桶，同時在油價高漲下，OPEC 可能會提早結束減產協議，增加的產能估計足以彌補伊朗及委內瑞拉的缺口，近期川普又為全球貿易關係緊張以及東北亞衝突投入不確定性，恐危及全球經濟發展，WTI 期價在周四晚間擴大跌幅失守 71 美元價位，相反的作為避險資產，金價則是暴衝重回 1300 美元整數關

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