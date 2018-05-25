專家：未來2年油價恐達90美元 最大推手是IMO新規定

分析師警告，未來 2 年油價最大推手恐怕不是 OPEC、伊朗或委內瑞拉，而是船運形式的變革。

國際海事組織 (IMO) 的限硫令，2020 年將正式生效，使用含硫量高於 0.5% 的燃油船舶將被限制航行，該規定旨在大量削減全球船舶產生的污染。

全球大型產油國相當擔憂這項新規定，因為全球能源和運輸產業對即將發生的海洋變化根本毫無準備。摩根士丹利分析師指出，隨著新國際航運限制出現大變革，預期 2020 年布蘭特原油價格將攀升至每桶 90 美元。

Energy Aspects 首席石油分析師 Amrita Sen 亦於本週表示，「這是市場歷史上最大變革。」

為何要實施這些改變？

在廣泛推進更清潔的能源市場之際，IMO 的新規旨在減少硫的排放量。由於人類大量使用煤、石油等化石燃料，燃燒後產生的硫氧化物 (SOx) 或氮氧化物 (NOx)，在大氧中經過複雜的化學反應，形成硫酸或硝酸氣懸膠，或為雲、雨雪、霧捕捉吸收，降到地面成為酸雨，酸雨危害植被和野生動物，人類某些呼吸系統疾病也歸因於酸雨。

即將實施的新措施廣泛預計將導致高硫燃料油供應過剩，而符合 IMO 要求的產品之需求激增，從而讓煉油產業壓力倍增，以大量生產市場需求產品。

Sen 指出，「這點非常重要，因為中東產油國會嚴重損失，因為他們的原油往往含硫量很高。」

與沙國在內的中東大型產油國相比，有鑑於美國生產輕質原油的聲譽，預計美國更有能力對應 IMO 的新規定。

新規定對油價的意義？

摩根士丹利分析師亦於上週報告表示：「我們預計原油市場仍然供不應求，庫存會繼續下滑，這可能會支撐價格。」

IMO 的規定將禁止船舶使用硫含量高於 0.5% 的燃料，除非船舶配備硫排放淨化設備，這較現行燃料含硫量 3.5% 的上限規定嚴峻許多。

目前，幾乎沒有船舶投資在削減引擎污染物的設備上，所以外界觀察者普遍認為，大多數的船舶公司會投資生產低硫含量的燃料之產能。