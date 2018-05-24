IMO限硫令成為油價新推手 大摩：布蘭特上看90美元

國際海事組織 (IMO) 的限硫令，2020 年將正式生效，使用含硫量高於 0.5% 的燃油船舶將被限制航行，摩根士丹利分析師指出，隨著新的國際航運限制的大變革，預期 2020 年布蘭特原油價格將攀升至每桶 90 美元。

分析師警告，未來兩年主要影響油價的因素可能是這項船運限硫的變革，而不是石油輸出國組織中的伊朗、委內瑞拉等國家。

2020 年 1 月 1 日，國際海事組織 (IMO) 將執行新的排放標準，旨在遏制世界船舶產生的污染。

儘管船運新限制距離現在還有 18 個月才生效，但已備受全球主要產油國的關注，因為對全球能源和航運業者來說，對此變革多數還沒有做好準備。

Energy Aspects 的首席石油分析師 Amrita Sen 接受《CNBC》的採訪時指出，這將是原油市場最大的變數。

市場普遍預期限硫令將使得高硫燃料油供應過剩，同時擴大符合 IMO 要求的產品的需求，煉油工業也因此須生產更多符合 IMO 要求的燃料油品。

Sen 強調，限硫令 2020 年實施後，中東產油將受到嚴重衝擊，因為其原油的含硫量通常都很高；而和 OPEC 等主要石油生產國相比，美國生產的輕質原油將更有能力因應 IMO 的新限制。

摩根士丹利分析師並表示，在庫存持續下滑下，原油市場仍然供不應求，將可 繼續支撐價格；而在 IMO 的限琉令下，布蘭特原油價格甚至將攀升至 90 美元。

由於 IMO 將規定禁止船舶使用硫含量高於 0.5% 的燃料，而目前船舶燃料含硫量普遍為 3.5%，除非船舶配備淨化硫排放設備以降低含硫量。