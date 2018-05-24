最終裁員計劃來了！德銀宣布裁員超過7000人

在多次傳出裁員和業務調整的消息後，德國金融業巨頭德意志銀行終於官方宣布要大裁員了。

德銀周四宣布計劃將員工總數將從略高於 97000 人降至 90000 人以下（意味著此次裁員規模至少 7000 人），並將削減股票業務下 25% 的人員規模。該行稱，這是出於削減成本和提高盈利的考慮。

德銀在一份聲明中表示，預計這場大規模裁員導致的重組費用將多達 8 億歐元，或對 2018 年業績構成拖累。該行還計劃降低企業及投行業務槓桿敞口超 1000 億歐元，並力求進一步降低開支。

該行預計，今年調整後的成本不會超過 230 億歐元，還計劃將 2019 年調整後成本降至 220 億歐元。

此前市場就對德銀裁員規模有過不少推測。昨日，華爾街日報援引知情人士稱，德銀的高管們最近幾周考慮制定將裁員總數達到 1 萬人的計劃，相當於裁員約 10%，裁員可能持續到 2019 年。該媒體還稱這是這家受困銀行加快削減成本的舉措之一。

同日彭博社消息稱，德銀計劃撤出全球多個股票市場，將大幅縮減美國市場的這類業務，而且已經開始裁撤在中歐、中東和非洲的這類業務。

近幾年來，德銀一直沒有走出業績低迷、股價下挫的困境。自德銀上月公布財報後，該行已經宣布今年將大幅裁員，以便減少成本，並重新評估其全球股票業務。

上月德銀公布的一季報顯示，受匯率波動及投行部門營收下降影響，德銀當季凈營收 69.8 億歐元，低於市場預期 72.7 億歐元。當季股票業務營收年增率下降 21%；投行業務營收年增率下降 13%；環球交易銀行營收年增率下降 12%；私人及商業銀行業務營收年增率下降 2%；資產管理規模出現 80 億歐元凈流出。

德銀新任 CEO Christian Sewing 當時說：

裁員很痛苦，但遺憾的是，為了確保德銀的長期競爭力，這是不可避免的一步。