廣東首次被確立國際航運樞紐、國際貿易中心特殊定位

近日，國務院印發《進一步深化中國(廣東)自由貿易試驗區改革開放方案》(國發〔2018〕13號，以下簡稱“《深改方案》”)，明確了廣東自貿試驗區“兩區一樞紐”的戰略定位，即打造開放型經濟新體製先行區、高水平對外開放門戶樞紐和粵港澳大灣區合作示範區。

對此，中國(廣東)自由貿易試驗區工作辦公室(以下簡稱“廣東自貿辦”)第一時間發布解讀稱，《深改方案》中明確提出要建設國際航運樞紐、國際貿易中心，這是廣東首次在國務院文件中確立了國際航運樞紐、國際貿易中心的特殊定位。

廣東自貿辦錶示，《深改方案》是在廣東自貿試驗區勝利完成了3年前國務院印發的《中國(廣東)自由貿易試驗區總體方案》各項改革試點任務的基礎上，針對新情況新問題，製定的推進廣東自貿試驗區更深層次的改革創新和更大範圍的對外開放的綱領性文件，是《總體方案》的升級版，可以說是廣東自貿試驗區改革開放方案的2.0版。

《深改方案》提出，到2020年，要率先對標國際投資和貿易通行規則，將自貿試驗區建設成為投資貿易自由、創新要素集聚、營商環境便利、輻射功能突出的自由貿易園區。也明確了要強化自貿試驗區同廣東省改革的聯動，各項改革試點任務具備條件的在珠江三角洲地區全面實施，或在廣東省推廣試驗。

廣東自貿辦提出，廣東自貿試驗區將在以下四個方面取得新突破和新舉措：

一是創新粵港澳深度合作方面實現新突破。《深改方案》對港澳專業人士執業作出了特殊製度安排，如“研究推進在自貿試驗區工作的港澳專業人士通過培訓測試的方式申請獲得内地從業資格，其在港澳的從業經歷可視同内地從業經歷”、“研究在建設領域(包括規劃、工程咨詢、設計、測量和建造等)取得香港執業資格的專業人士在自貿試驗區港商獨資或控股的開發建設項目直接執業或開辦工程技術服務有關企業的模式”。拓展了香港專業服務業經營範圍，如“允許自貿試驗區内港澳與内地合夥聯營律師事務所的内地律師受理、承辦内地法律適用的行政訴訟法律事務”、“允許港商獨資或控股的開發建設項目試點採用香港工程建設管理模式”“對自貿試驗區内港澳航線作為國内特殊航線管理”等，突破了粵港澳因三地專業服務因管理規則不同造成的體製機製障礙。同時，《深改方案》提出在珠澳口岸實行“合作查驗、一次放行”和“入境查驗、出境監控”的查驗通關模式，是對現行港珠澳大橋、廣深港高鐵查驗模式的進一步創新。

二是在擴大市場準入方面取得新突破。在擴大市場準入方面，《深改方案》提出“大幅度放寬市場準入，擴大服務業對外開放”，“對符合條件的外資創業投資企業和股權投資企業開展境内投資項目，探索實施管理新模式”，“除特殊領域外，取消對外商投資企業經營期限的特别管理要求”。意味著2018年將出台新一版自貿試驗區負面清單，在先進製造業、金融等領域將對外資進一步開放，同時，鼓勵外資以股權投資模式加大投資，實現内外資同等待遇。

三是在支持國際貿易新模式新業態發展方面取得新突破。《深改方案》提出“探索推動將國際貿易‘單一窗口’拓展至技術貿易、服務外包、維修服務等服務貿易領域，待條件成熟後逐步將服務貿易出口退(免)稅申報納入‘單一窗口’管理”、“試點開展高技術含量、高附加值項目境内外檢測維修和再製造業務”、“取消平行進口企業保稅倉儲業務時限”，“支持跨境電子商務保稅備貨業務商品進入海關特殊監管區域時先理貨後報關”，“允許自貿試驗區内醫療器械註冊申請人委託廣東省醫療器械生産企業生産産品。優化生物醫藥全球協同研發的試驗用特殊物品的檢疫查驗流程”，“製訂併完善跨境電子商務、汽車平行進口、融資租賃等業態配套監管製度”、“支持在珠海設立跨境電子商務綜合試驗區”等，為自貿試驗區技術貿易、跨境電商、國際維修、平行進口等國際貿易新業態發展帶來實質性的政策利好。

四是在金融開放創新方面實施新舉措。《深改方案》提出“支持符合條件的中外資金融機構深化股權和業務合作”、“積極引進各類國内外總部機構和大型企業集團設立結算中心”、“繼續研究設立以碳排放為首個交易品種的創新型期貨交易所”、“大力發展海外投資保險、出口信用保險、貨物運輸保險、工程建設保險等業務”、“支持自貿試驗區積極爭取納入投貸聯動試點”、“建設廣東區域性股權市場，適時引進港澳及國際投資機構參與交易”、“大力發展金融科技，加快區塊鏈大數據技術的研究和應用”等進一步提升跨境投資貿易金融服務水平，以及鼓勵金融與科技融合創新發展的新舉措。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)