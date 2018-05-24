【華冠投顧】武傑電台:多頭買盤轉強…『萬一』二度來敲門!!



台北股市今天上漲 24 點開出，雖然受到亞股普遍拉回的影響，加權指數一度由紅翻黑；但隨即低檔買盤轉強，指數震盪走高，收盤上漲 + 50 點作收，收在 10936 點，成交量 1267 億。

延續昨天的分析… 目前從期貨的部位來看，外資依舊還是偏多；只是短線還是有一些技術面賣盤壓抑。而整體來看，台股多方並沒有改變；盤勢拉回，只是為了『萬里路』更長!! 今天台股相對亞股的拉回，算是逆勢走強；顯示多方在二天休息之後，已經有開始轉強跡象。所以我們預計台股可望二度挑戰 11000 點，但是明天有『假前效應』；因此預料僅能『小紅』作收。

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 奇力新 (2456): 受惠漲價題材，累計今年來股價上漲幅度逼近 3 成，另有減資題材，每股將退還股東 3 元，加上配發 2 元現金股利，市場看好基本面成長。

操作建議： 1.6 萬張券單正式引爆軋空，短線可望急漲。短線壓力：150 塊。

2. 大宇資 (6111): 第一季營收 2.54 億元，毛利率 92.44%，營益率 32.01%，稅前盈餘 8018 萬元，稅後盈餘 6766 萬元，年增率 102.67%，每股盈餘 1.42 元。

操作建議：籌碼面有特定買盤加持，暑假前夕可望有追價力道。短線支撐：100 塊。

3. 瀚宇博 (5469): 持有華新科約 3.5 萬張，但此屬於子公司持有母公司股票，出售可能性不高，而華新科股價大漲，對瀚宇博德的直接挹注，可能在於提升每股淨值的效益。

操作建議：基本面內、外兼修，帶動股價向上。短線壓力：30 塊。

4. 康普 (4739): 107 年 4 月營收 5 億 1307 萬元，較上月減少 8.56%，較 106 年同月增加 39.90%；累計 107 年 1-4 月營收 21 億 2384 萬 5000 元，較 106 年同期增加 30.15%。

操作建議： 股價低檔有限，120 塊以下可考慮逢低承接。

5. 訊芯 KY(6451): 受產業淡季、成本費用偏高影響，2018 年首季稅後虧損 0.72 億元，每股虧損 0.69 元，創歷年新低。不過，由於多元布局效益顯現，且 3D 感測長線需求仍看旺。

操作建議：股價創下三年新高，籌碼面依舊強勢，可望再攻高。短線支撐：170 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有: 2456 奇力新、3068 美磊、3527 聚積、6111 大宇資、3504 揚明光、5469 瀚宇博、4190 佐登 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1710 東聯、4806 昇華、4739 康普、6150 憾訊、2444 友旺… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

