香港金管局: 美聯儲6月若加息 資金將持續流出港元

香港金融管理局副總裁李達志，5月24日於該局網誌發表題為「港元資金流向」文章， 內容如下:

近日出現第二輪港元觸發7.85弱方兌換保證，金管局副總裁李達志透過以下問答形式，談談金管局對港元資金流向和港息走勢的展望。

問：美聯儲將於6月中議息，市場普遍預期今次加息機會十分高。這是否意味港元匯價亦將會於未來一段時間繼續偏軟，並導致資金持續流出港元？

答：絕對有機會。理論上，當美聯儲上調利率，較短期尤其是隔夜的港美息差會拉闊，吸引更多沽港元買美元的套息活動。而聯匯的設計正是讓這些套息活動把港元推向弱方，觸發弱方保證，造就資金流出、使流動性和港元利率正常化。簡單來說，過往數年零利率、零息差時代導致大量資金流入，流動性過剩，到現在美元加息數次，創造了足夠息差空間，吸引套息活動引導過剩的流動性流走。

大家可以預期，未來一段日子可能會經常看到金管局承接港元沽盤的新聞，但大家要明白這其實是陳總常說的「期望」觸發弱方兌換保證，「為港元利率正常化製造條件」，這由始至終是聯匯設計的一部分。所以坊間「托港元」、「救港元」、「港元保衛戰」等這類標題無疑有助「吸引眼球」，但有點戲劇化。

問：總結餘快跌穿1,000億港元，一旦失守這個關口，是否存貸利息便會開始上升？否則總結餘要下跌至哪個水平香港利息才上升？

答：1,000億、500億是所謂「齊頭」數字，自然成為標誌性「關口」。不過，總結餘不同股市，並沒有「心理關口」，更沒有失守與否的問題，息率也不存在與總結餘水平直接掛鈎的關係。因此，對於總結餘下跌至哪個水平才令香港利息上升，我留意到坊間有不同論點，可惜這亦沒有一個「神奇」數字。要知道，銀行不是單純看着總結餘的數字來決定上調存貸利率與否，而是更看重自身的資金狀況、借貸成本、貸款市場的需求，以至後市資金流向和外圍金融環境變化等因素，並不是簡單的直線關係。

再簡單一點説，資金流出是因為港元流動性過剩而出現套息活動所致。當流動性回到正常狀態，適合當其時的經濟和金融狀態，就會穩定下來。總結餘多少並不是問題，市場會找到一個平衡點，聯匯設計包括貼現窗等足以讓市場在不同情況下暢順運作。

我想指出一點，隨着市場上港元減少，港元拆息趨升是大環境，一個月HIBOR由低位約0.2厘，一度增加至愈1.3厘，往後存貸息率走向須視乎後市資金流向和外圍金融環境變化，但加息步伐應不會太急，這是由於銀行體系持有大量外匯基金票據，可有效緩衝利率過於波動的情況。

問：近日見到港匯貶值，是否很大壓力？

答：首先，港元在7.75至7.85之間上落是正常不過的事。貨幣發行局制度的設計本身便確保了港匯會維持在7.75至7.85水平，並能讓金管局隨時回應市場兌換港元的需求，無論是弱方兌換保證時買港元、沽美元，或強方兌換保證時沽港元、買美元，我們的操作都是按設計安排。當然，我們會保持警覺，緊密監察市場，確保運作正常有序。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)