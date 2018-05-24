昆侖能源(00135-HK)股價低於同行但盈利勝別人

昆侖能源(00135-HK)2017年度盈利大升614.71%至47.6億元。首席執行官趙永起表示，內地天然氣需求快速增長令集團銷售增加，預計今年天然氣銷售能保持雙位數增長。他表示，雖然公司股價低於同行，但盈利表現優於其他公司，而毛利率較低是由於預收接駁費等入帳方式不同。

趙永起指出，公司正逐步退出上游業務，專著發展天然氣業務，但由於集團在不同地方都有上游業務，因此會按照當地法規逐步退出業務。

至於在分布式能源發展方面，趙永起指，集團在成都已和五大電力集團達成戰略合作協議，並進行前期工作，預計於中期業績會公布詳情；剝離管道業務方面，副總經理趙忠勛表示，內地油管改革對公司影響有限，相信國家會按照市場規則去處理，公司利潤回報率可維持8%水平。

對於國家要求能源供應商須於2020年前，保持不低於年度合同銷氣量一成的天然氣儲備，主席凌霄表示，大股東中石油(00857-HK)已增加儲氣庫建設，並通過昆侖能源建設燃氣接收站，包括完善唐山碼頭擴建；江蘇增建兩座儲庫，以及深圳設施可於2022年投產。

趙忠勛強調，深圳、山東、遼寧等在建或擬建的接收站都以中石油名義建設，適當時候會注入昆能，而接收站對第三方開放對昆能是機會。而國家近日對燃氣供應企業發布儲氣庫能力的要求，中石油遠未達標。

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