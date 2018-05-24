3D感測及手機變焦推升業績增 光學股獲買盤青睞

光學股今天持續走揚，除蘋果下半年推出三款新手機有機會導入 3D 感測鏡頭而使大立光 (3008) 及玉晶光 (3406) 股價受惠走高外，亞光 (3019) 也因挾「非球面模造玻璃(Gmo)」優勢，全力發展車用及手機變焦 Gmo+P 的混合鏡頭，吸引買盤加溫，今天股價也開高走高。第二季為光學鏡頭廠傳統淡季，尤其是蘋果 iPhone 進入新舊產品交替期，不過 3D 感測仍是市場普遍看好為今年智慧手機主要應用，有利成為大立光及玉晶光今年營運成長的動能。



華為推出的 3 顆鏡頭 (後鏡頭) 趨勢正夯，大陸品牌手機廠可望陸續跟進，加上下半年蘋果新推出三款 iPhone 可望全面導入 3D 感測鏡頭，這都為相關廠商營運增添成長動能。



亞光在多項產品線上都有優勢，挾「非球面模造玻璃 (Gmo)」優勢，全力發展車用及手機變焦 Gmo+P 的混合鏡頭。其中雷射相關應用的產品已經 10 餘年，包括雷射瞄準器、雷射測距儀和雷射魯班尺等產品每年穩定出貨，2017 年更打入小米體系，供應二代掃地機器人和拖地機器人的室內雷射測距感應模組。



亞光出貨美國電動車大廠的車載鏡頭，主要為雷射測距，用於自動駕駛系統，單月出貨量約 2-3 萬顆；除美國電動車外，亞光的車載鏡頭也間接切入歐洲車廠，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等重要零組件也是今年佈局重心。

