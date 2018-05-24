研華通過配發6.6元股息 盼今年營收獲利續創新高

研華 (2395) 今天召開股東會，承認去年財報及通過配發 6.6 元現金股利。董事長劉克振指出，雖然總體經濟、匯率與零件成本仍有不確定性，但期待藉由加速物聯網的普及以及拓展，強化公司在智能系統的地位，盼今年營收與獲利持續成長。研華 2017 年合併營收為 443.75 億元，年增 6%，毛利率 39.2%，營業利益率 15.3%，稅後淨利為 61.49 億元，年成長 8%，每股盈餘為 8.84 元，營收與獲利皆創新高。



劉克振表示， 2017 年延續 2016 年在工業以及工廠應用的強勁需求，研華相關業務均穩健成長，但因新台幣強勁升值的影響，營收僅為個位數成長。展望未來，研 華維持對於工業物聯網的正面看法，除了網際網絡等基礎建設已逐步完善之外，GE、Schneider、Honeywell、Siemens 等工業大廠積極推動工業物聯網的應用，以及 Microsoft、Amazon、Google 在雲端環境及網路應用層演算法的精進，均造就物聯網成長。



面對物聯網三階段成長，劉克振指出，研華分別以不同策略積極追尋成長機會，包括以嵌入式平台優勢加強物聯網第一波 (Phase I) 成長、以軟硬整合方案 (SRP) 加速物聯網第二波成長，預期今年起至 2020 年將加速成長，至 2025 年日趨成熟，第三波成長則為共創與物聯網生態圈夥伴參與。

