文．洪寶山 (理財周刊發行人)

美中貿易戰暫時停火，我用「暫時」是因為還有很多疑慮存在。從雙方發表的聯合聲明來看，就實質減少美中貿易逆差的措施達成共識，亞洲主要股市五月二十一日上演慶祝行情。但二十二日川普就痛批中美貿易協商結果無法讓人滿意，還說美國尚未跟北京就中興通訊爭議敲定協議，道瓊指數、標普五百都聞訊下跌。

其實中美貿易戰是否「停火」是有爭議的，就十九日中美貿易磋商後發表聯合聲明，兩國媒體報導角度不同就可看出端倪。中國官媒新華國際宣稱「互利共贏」，新華時評聲稱，「無論在北京還是華盛頓，面對美方的不合理要求，中國政府從來都是堅決回擊，絕不妥協。」另一方面，美國的美國之音報導說，美方暫時沒有展現慶祝美中談判取得雙贏成果的跡象，CNN、紐約時報、華盛頓郵報等主流媒體也都報導聲明過於含糊，沒有細節，等同空頭支票。

除了媒體報導外，中美雙方代表會後態度也不一致，中國國務院副總理劉鶴表示，兩國已營造中美貿易問題趨好的走向。美國財政部長米努勤卻說聲明目前只是一個暫時性的架構安排，在雙方嘗試執行這套架構協議期間，暫停互課關稅。

看法分歧會不會讓聯合聲明只是廢紙一張？這樣的懷疑也是其來有自，因為雙方聲明並沒有具體數字又避開爭議問題。暫時休兵的原因，有可能是川普六月十二日將和北韓金正恩舉行高峰會，不宜在此刻和力挺金正恩的中國衝突。

川普要讓美國再度偉大的政績要實現，不但有外患，還有內憂，高盛首席經濟專家 Jan Hatzius 預計，到 2021 年，美國的聯邦赤字將從目前的 8250 億美元增加到 1.25 兆美元，到 2028 年，將增加到 2.05 兆美元。從數字看，美國財政前景並不樂觀，可能在下次衰退期間對美國的經濟安全構成威脅。

眾所周知，美國經濟從金融海嘯至今，就是在貨幣寬鬆政策下日見復甦，但如何避免再掉進財政懸崖？這也是川普頭痛的問題，財政與經濟問題要雙雙解決，川普還面臨很大的挑戰，一而再再而三的髮夾彎，是助攻還是阻力？解鈴還須繫鈴人，川普將問題直指中國，但習近平也不是省油的燈，這場仗絕對不容易停火。

來源：《理財周刊》 926 期

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