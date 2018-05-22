新北投珠海特區百坪電梯別墅 吸引總裁探詢

近年來，少子、高齡化的社會發展趨勢，使得房地產市場呈現兩極化的發展…

一端是符合年輕族群需求的首購及換屋產品，另一端是熟齡高收入族群需求的 高品質豪宅，及少數想要交棒事業的總裁們，為了退休養生，一直在台北市近郊尋覓別墅產品。因為台北市土地珍貴難求，電梯別墅更是鳳毛麟角！所以很多董事長們明明住台北市卻會遠赴外縣市去找別墅，其實從新北投捷運站往薇閣高中及珠海路方向走路大約十幾分鐘左右，就可以在大樹林立、群山環繞中，驚喜發現這裡有一座與大自然融為一體的百坪電梯別墅…『富喆美樹』尊貴優雅的坐落于此！

位於陽明山山腳下的新北投珠海特區樹海環繞，交通四通八達，光明路商圈生活機能成熟，恰好符合董事長們離塵不離城的需求，近年來更成為房市中尋找別墅的亮點熱區。從捷運新北投站北邊緩坡上向前走的珠海路屬於純自宅別墅聚落，土地多為「住 2」用地，綠地比例高，住宅密度低，巷弄整齊，地勢高可保住家 隱密，深受政商名流喜愛。由富喆建設投資興建的「富喆美樹」位在珠海路上，基地近千坪，產品有 45 至 55 坪景觀宅，及僅規劃 6 戶的 140 坪電梯別墅，各戶不僅留設大面積庭院空間，並依照座向可分別眺望紗帽山、觀音山、大屯山系以及關渡平原，景色宜人。

珠海路別墅量少 「富喆美樹」養生養壽可遇難求

「富喆美樹」與義方國小比鄰而居，與學制從幼稚園規劃至高中長達 12 年的明星私校薇閣高中僅有約 10 分鐘的步行距離，走路到新北投捷運站也僅 15 分鐘。璜港溪、泉源公園近在咫尺，其中泉源公園是北市府在北投開闢的免費泡腳池，為青磺水質，能幫助紓解肌肉痠痛，並促進新陳代謝，有益身心健康。專享全台唯一有捷運站的溫泉生活區及種種樂活、退休養生的優勢條件，加上此區多為自住客長期持有，房屋交易量稀少的現況，難怪許多追求健康生活品質的商界巨擘、退休教授及返台定居的國際菁英，一聽聞「富喆美樹」有百坪電梯別墅推出，即親臨現場探詢，是目前珠海路上廣受矚目的獨特個案！

基本資料

捷運新北投站 薇閣高中旁 珠海特區 140 坪電梯美墅 ＆ 45～55 坪觀景宅

貴賓專線（02）2897-5888

更多資訊: http://www.myhousing.com.tw/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=112:112&id=66976:66976&Itemid=1063

來源：《住展雜誌》 433 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》