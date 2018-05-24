王毅：希望中美合作清單越來越長 問題清單越來越短

據外交部網站24日消息，當地時間2018年5月23日，國務委員兼外交部長王毅結束訪問阿根廷回國途經華盛頓同美國國務卿蓬佩奧舉行會晤。雙方在會談結束後共同會見記者。

王毅稱，同蓬佩奧國務卿進行了坦誠、深入的會談。我們都認為，中美關系對彼此都是最重要的雙邊關系。中美合作的需要遠大於分歧，面臨的機遇遠大於挑戰。

雙方高度評價兩國元首對中美關系發揮的戰略引領作用，願意落實好兩國元首達成的一系列共識，尊重彼此的核心利益與重大關切，妥善處理台灣等敏感問題，排除幹擾，克服困難，共同推動兩國關系健康穩定向前發展。

雙方都認為最近雙方團隊就貿易問題展開的密集磋商是建設性的，取得了積極和重要成果。重要的是，雙方都願意以做加法而不是做減法的方式，盡快緩解直至解決貿易不平衡問題。希望這些共識能夠通過進一步具體磋商盡快加以落實。

王毅表示，雙方希望加強在國際和地區事務中的合作，推動熱點問題的政治解決。總之，希望經過共同努力，中美合作的清單會越來越長，問題的清單會越來越短。

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