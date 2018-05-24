政府採購助芯片産業崛起 機構紮堆看好7隻潛力股

日前，中央政府採購網發布的《2018年-2019年中央國家機關信息類産品(硬件)和空調産品協議供貨採購項目徵求意見公告》顯示，今年公布的服務器産品採購類别中增設了“國産芯片服務器”這一新的小類别，其中包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器以及申威CPU服務器。

事實上，芯片産業的發展已經受到高度重視。在政策方面，國家先後出台了《國家集成電路産業發展推進綱要》、《關於集成電路生産企業有關企業所得稅政策問題的通知》等鼓勵性文件。另外，繼2014年註冊資本為987.2億元的首個國家集成電路産業投資基金開始運營後，據悉，國家集成電路産業投資基金第二期方案已上報國務院併獲批，二期募資規模將超過1500億元。

據證券日報統計，從整體券商評級來看，光迅科技(16家)、大族激光(14家)、三安光電(11家)、四維圖新(10家)、北方華創(8家)、亨通光電(8家)和鼎龍股份(5家)等7隻個股被機構紮堆看好，近30日内機構給予“買入”或“增持”等看好評級家數均在5家及以上，後市錶現值得關註。

川財證券錶示，建議關註具有核心競爭力和受益邏輯確定性較高的細分行業龍頭，相關標的有：長電科技(封裝領域全球第三)、兆易創新(NORFlash+MCU+NAND三大芯片領域協同發展)、江豐電子(國内高純靶材龍頭)、晶盛機電(晶體生長設備領域全方位布局)、富瀚微(國内領先的視頻監控芯片設計商)。

來源：證券時報網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)