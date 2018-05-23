全家將導入數位轉型製造 衝刺麵包銷售

連鎖超商全家 (5903-TW) 總經理薛東都今 (23) 日表示，全家便利商店斥資 17 億元自建的福比麵包廠在營運滿周年後，接著將導入數位轉型製造策略，藉由大數據應用來預測顧客口味，要讓麵包銷售成為超商另一個營業額來源。

據統計，國內烘焙市場商機每年達 600 多億元，全家內部資料也顯示，麵包併買比率達 80%，且銷售時段多元，全家認為，麵包可說是在便利商店的黑金商機—咖啡、黃金商機─地瓜之外的另一個「白金商機」。

薛東都說明，相較於日本便利商店龐大的烘焙市場和多元的麵包型態，台灣便利商店麵包種類較為單一，因此，福比麵包廠目標從銷售端整合製造端，快速應對消費趨勢或缺口。

隨著福比麵包廠投產，薛東都指出，近一年來跨足麵包生產鏈垂直整合的績效浮現，目前 4 條產線稼動，供應 21 種品項麵包，單日最大產能 30 萬個，廠內並留有其他產線空間，樂觀看整體鮮食麵包穩定成長。

全家統計，由麵包、土司、甜點、和明治等烘焙麵粉為主的品群，營業額以每年 1-% 左右的幅度增加，今年前 4 月隨著導入新品和改良商品，年成長幅度近 20%，顯示成長潛力十足。

展望後市，除了商品持續改良，薛東都強調，全家有大量的銷售數據，現階段正測試將這些數據有效應用到生產端，以精準預測銷售量來精準生產，藉此降低物料的耗損。