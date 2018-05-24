5 種最容易被情緒勒索的人！如果你是其中一種，該怎麼辦？

文 / 《經理人月刊》陳彥丞

「一個巴掌拍不響。」非常適合用來形容情緒勒索，因為沒有被勒索者的參與，勒索不可能發揮效果。

《情緒勒索》指出，並不是責怪被勒索者，只是我們往往會默許這樣的事情發生。諮商心理師楊嘉玲比喻，「小偷的目標是好偷的車。」意思是，我們可以探索自己身上是否有容易「被勒索」的人格特質，進而學習如何自我保護。

1. 渴望認同者

這些人視他人的認同為生存的唯一價值，當對方具有評價的權力時，他們會不顧自身的感受，滿足對方需求，只為了得到肯定。

如何自我保護：

想避免被他人的意見綁架，要認知道自己不可能讓所有人都滿意，並承擔被誤解的風險。

2. 爭論平息者

他們害怕任何憤怒的情緒、衝突場面，總是想要「以和為貴」。只要對方聲音變大或帶有怒意，就想趕快配合他的要求以停止對話。

如何自我保護：

《情緒勒索》提到，人們會太專注在思考恐懼，不妨每天固定用 5 分鐘產出這些恐懼，時間一到就把腦袋清空。一旦感到害怕時，先把這些情感留到那段時間，可中斷負面思考。

3. 過度負責者

經常為不是自己引起的爭執、問題負責，便會遭情緒勒索者利用。只要他們說出：「這是你的問題。」你就會輕易承擔責任。

如何自我保護：

諮商心理師楊嘉玲指出，應該要養成退後一步，想清楚到底誰才應該負責的習慣，才不會承擔超出負荷的壓力。

4. 濫用同情心者

氾濫的同情心，同樣讓人無法拒絕任何要求。比方說同事一喊出事情太多，展開悲情攻勢，你就難以冷靜、把事情全部攬下。

如何自我保護：

過度協助，會害他永遠只能依賴他人，試著把你們的故事，以第三人稱描述，會更有辦法用理性的角度，釐清事情的始末。

5. 自我懷疑者

一出現問題，會反射性地說出「對不起！」的人。這是因為他們認為，一定是自己哪裡做不好，加上沒有足夠的自信，經常陷入「自我勒索」，認為錯都在自己身上。

如何自我保護：

《不受傷的練習》指出別急著道歉，先試著不做任何回應，才有辦法冷靜下來，確認對方實際希望你解決的事情是什麼。

為什麼無法抵抗情緒勒索？因為你可能也會這樣想

擁有這些特質代表心理界限較為模糊，無法確實辨認自身感受，所以要學著認知到自己的弱點，並試著改變思路。

以下為主管在會議中與團隊意見不合，更對專案目前成果不滿意，說出：「公司對你們這麼好，給了很多資源卻還做這麼爛。」要求大家每個周末都要進公司的情境，心理界限較模糊的人，會有什麼想法：

贊同者：「我不想要被貼上工作能力不好的標籤。」

會因為負面評價或標籤感到不安，想要盡力滿足他人要求，試圖得到正面認同。

自責者：「我們這次專案做不好是事實。」

認為自己有責任要配合對方的想法、感覺，才可以解決他們負面的情緒，以致於產生補償的心態。

自我懷疑者：「一定是我錯了，才會被罵。」

碰到問題或責難時，腦中的第一個浮現的想法是，是不是自己做錯了。沒有信心的情況下，容易相信勒索者的要求是合理的。

濫用同情心：「主管也有他的難處。」

過度氾濫的同情心，使他們想要對任何碰到困難的人伸出援手，卻沒有考慮自己的負擔能力。

爭論平息者：「我們不應該惹主管這麼生氣。」

害怕對方憤怒，會為了避免衝突，把自身的需求或想法藏起來，只求平息爭端。

（本文取材自《情緒勒索》，究竟出版、《心理界線》，采實文化出版；經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 5 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 5 月

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