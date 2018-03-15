英皇鐘錶珠寶2017年業績重拾升軌 收入達雙位數字增長

香港, 2018 年 3 月 15 日 - (亞太商訊) - 歐洲製腕錶及高級珠寶之零售商翹楚－英皇鐘錶珠寶有限公司 (「集團」或「英皇鐘錶珠寶」)(股份編號: 887) 公佈截至 2017 年 12 月 31 日止年度 (「本年度」) 之全年業績。



受消費氣氛回升所帶動，集團之總收入增加 11.9% 至 40.8 億港元 (2016 年: 36.4 億港元)。鐘錶分部之收入增加 13.4% 至 32.4 億港元 (2016 年: 28.6 億港元)，仍為主要的收入來源，佔總收入的 79.5% (2016 年: 78.4%)。珠寶分部之收入增加 6.5% 至 8.4 億港元 (2016 年: 7.9 億港元)。集團總收入之 74.8% (2016 年: 76.8%) 來自香港市場。來自新加坡市場之收入攀升 43.3% 至 3.7 億港元 (2016 年: 2.6 億港元)，佔集團收入 9.2% (2016 年: 7.2% )。



毛利增加 19.8% 至 10.9 億港元 (2016 年: 9.1 億港元)。由於高級腕錶市場需求增加，毛利率提升 1.7 個百分點至 26.7% (2016 年：25.0%)。



由於銷售情況改善、毛利率提升及租金開支獲減省，集團錄得純利 1.6 億港元 (2016 年: 淨虧損 6,480.0 萬港元)。每股基本盈利為 2.32 港仙 (2016 年: 每股基本虧損 0.9 港仙)。集團建議派付末期股息每股 0.58 港仙 (2016 年: 零)。連同中期股息每股 0.17 港仙 (2016 年: 零)，本年度股息總額為每股 0.75 港仙 (2016 年: 零)。



於 2017 年 12 月 31 日，集團於香港、澳門、中國內地及新加坡擁有 80 間 (2016 年 12 月 31 日: 97 間) 店舖。



於本年度，集團繼續優化「英皇珠寶」店舖於中國內地的零售網絡，以把握珠寶市場高速增長所帶來的機遇。與此同時，集團於香港民生區擴展珠寶店之零售網絡，有助加強品牌曝光及把握新興購物者所帶來的市場機遇。



為紀念其 75 年的悠久歷史及精湛工藝，集團呈獻「L’Atelier Cindy Yeung 高級珠寶」系列。該系列乃採用集團主席兼行政總裁楊諾思女士之設計靈感，並於 2017 年 11 月舉行的珠寶展隆重推出，以展示閃亮珠寶首飾，彰顯品牌獨有的珠寶美學。



楊諾思女士表示︰「過去數年經歷了外圍環境的挑戰，我們對這次穩健的全年業績感到欣慰，收入更達雙位數字增長。業務取得進展不僅受惠於暢旺的零售市道，同時亦反映我們出色的營運表現，包括推動銷售額增長、成本控制及存貨管理等各方面。」



楊女士續︰「中國消費者仍然是我們的主要客戶，隨著他們的財富增長，預期整體消費氣氛樂觀。在穩健的市場基調，加上持續城市化、中產階層擴大及收入水平上升，我們對大中華地區奢侈品的市場需求持樂觀態度。為了捕捉市場潛力，我們正計劃拓展腕錶及珠寶業務之據點，並尋求新發展機遇。」



關於英皇鐘錶珠寶有限公司

作為零售商翹楚，英皇鐘錶珠寶 (887.HK) 自 1942 年在香港開業至今已逾 70 年悠久歷史，業務包括銷售享譽國際之歐洲製腕錶及旗下「英皇珠寶」品牌之自家設計的高級珠寶首飾。憑藉其代理齊全的鐘錶品牌、獨特的市場推廣策略以及遍佈香港、澳門、中國內地及新加坡黃金地段的廣泛零售網絡，英皇鐘錶珠寶在全球各地中高收入人士的目標顧客群中已建立穩固的品牌形象。於 2018 年，英皇鐘錶珠寶榮獲香港投資者關係協會頒發「3 年投資者關係大獎公司」，以表揚其在投資者關係溝通方面之努力。集團亦在 2016 年大中華地區 IR Magazine 獎項中獲頒「投資者關係卓越證書」。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰ www.emperorwatchjewellery.com。



投資者 / 媒體查詢

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電郵：winniekwong@emperorgroup.com



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