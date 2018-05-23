〈工業生產指數〉4月製造業指數年增9.07% 創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 4 月工業生產指數 102.94，月減 10.46%，年增 8.53%，連續 2 個正成長；4 月製造業生產指數 103.52，年增 9.07%，創歷年同月新高，主要受惠半導體、化學原材料、電腦電子產品及光學製品、機械等增產的帶動。

統計處指出，4 月工業生產指數 102.94，月減 10.46%，其中製造業減少 11.15%，年增 8.53%，其中製造業增加 9.07%，礦業及土石採取業減少 0.53%，電力及燃氣供應業增加 1.91%，用水供應業增加 2.85%；經季節調整後，工業生產月減 3.01%，製造業月減 3.26%。

累計 1 至 4 月工業生產年增 4.85%，其中製造業年增 4.96%；統計處表示， 4 月製造業生產指數 103.52，創歷年同月新高，月增 9.07%；累計 1 至 4 月製造業生產較年增 4.96%。

按主要行業別觀察，電子零組件業生產指數 108.76，創歷年同月新高，年增 18.51%，主因半導體高階產品訂單續增，帶動晶圓代工、構裝 IC、矽晶圓、DRAM、快閃記憶體等增產，積體電路業年增 35.76%，為 2016 年 12 月以來最大增幅；電腦電子產品及光學製品業因半導體檢測設備、固態硬碟、行動裝置鏡頭增產，年增 12.72%；但液晶面板及其組件業因需求走弱、面板價格續跌，年減 2.76%。

傳統產業類別中，化學原材料業年增 6.51%，主因國際油價持續攀升，加上去年同月部分廠商檢修，比較基數偏低所致；機械設備業由於全球投資擴廠積極，加上智慧自動化需求殷切，年增 9.59%；基本金屬業中，鋼胚、鋼筋及盤元線材因接單熱絡而增產，熱、冷軋鋼捲板因產線檢修而減產，增減互抵後年增 0.07%；汽車及其零件業因部分車廠進行廠房設備更新，致轎車及相關零組件同步減產，年減 6.04%。

展望未來，統計處指出，全球經濟復甦步調穩定，加上高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用持續拓展，有助提升電子零組件生產動能，加上國際油價續居高檔，鋼市進入傳統旺季，及機械自動化需求續增，將挹注石化、鋼鐵及機械等產業增產，預期 5 月製造業生產年增率將續呈成長走勢。