全家與永豐餘生技合作開發「真食好麵」系列 搶食快煮麵市場商機

全家 (5903) 與永豐餘生技合作開發「真食好麵」系列，將於 5 月 9 日推出四款新產品，搶食快煮麵市場商機， 預計可帶動相關產品群成長二成。 根據凱度消費者指數觀察，速食麵市場產值高達 115 億元，但在食安風暴後，消費者健康意識抬頭，食用無負擔、方便快速的快煮麵，市場成長速度更快。



全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，根據凱度洞察報告顯示，快煮麵在 2016 年創下 15% 的高成長率，購買金額也相對成長 8%，反應消費者健康意識抬頭，願意選購品質好、較為健康的快煮麵。



「全家」自有品牌 FamilyMart Collection 以「發現生活原味」為品牌核心，希望提供消費者簡單配方、真食材的概念食品，此次首度跨足快煮麵市場，與永豐餘生技 GREEN & SAFE 歷時半年合作開發，以嚴選真食材入料，和堅持三大無添加「無味精、無防腐劑、無人工甜味劑」為主軸，推出真食好麵系列，希望傳遞消費者「真食物更有好味道」的商品概念。



真食好麵首波推出「正黑豬肉湯麵」、「海鮮 XO 醬拌麵」、「古法缸釀炸醬麵」、「麻辣陳醋拌麵」四款新品，麵體選用彈牙香甜的日曬關廟麵，再搭配獨家真食物料理包，帶給消費者真材實料的原味良品。



吳雅卿指出，過往消費者多透過網購、超市購買快煮麵，「全家」自有品牌 FamilyMart Collection 此次跨足快煮麵市場，將可發揮全台超過 3,100 間店舖密集據點優勢，預計可帶動相關產品群成長二成。



永豐餘生技 GREEN & SAFE 1998 年從宜蘭南澳豐園農場出發，採用天然有機農法栽培在地品種蔬果，全程人道飼養的養殖環境，環保捕撈的當令漁獲，真材實料的原味良品，以對待環境最好的方式生產產品，從產地到餐桌，堅持真食物更有好味道。目前擁有 5 家直營實體門市，推廣有機飲食、在地食材。

