超商開茶飲銷售新戰場 全家攜唐寧茶估銷量可倍增

超商咖啡推陳出新，繼統一超 (2912-TW) 日前推出現萃茶後，全家 (5903-TW) 今 (9) 日也宣布跟進現調茶飲市場，首發就祭出聯名茶款，採用英國皇室御用茶「唐寧茶」(TWININGS) 作為基底茶，全家預期，今年杯裝飲料品群業績將出現大幅成長，年增幅上看 120%。

據主計總處統計，台灣每年賣出 10.2 億杯休閒茶飲，現調茶飲市場年商機高達 500 億元，國內民眾平均每人每年購買 44 杯。

看好此龐大市場，全家此次開發的商品是瞄準女性對果茶類、調茶類的需求，希望藉由高質感茶飲打響進軍茶飲市場的第一砲。

全家強調，導入茶飲產品後，Let'sCafé 商品組合更完備，且在全台店鋪全面開賣。

去年統一超即看好茶飲需求推現萃茶，預計至今年底前銷售店數達 695 店，占總店鋪數超過 1 成，同時統一超也持續開發新品，日前限量推出的 GODIVA 熱可可、森永牛奶糖奶茶，或是近期強打的 CITYCAFE 黑糖珍珠撞奶，均做出市場區隔，也有效推升業績。

面對全家積極搶進茶飲版圖，統一超表示，今年 CITYCAFE 的策略是擴大經營精品咖啡市場，深耕氮氣冷萃咖啡和精品豆，期望年底前分別導入 100 店，全力搶進高端咖啡市場。

統一超股價日 K 線圖。