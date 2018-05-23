〈區塊鏈論壇談趨勢〉台灣的切入機會在低成本高技術人才

區塊鏈近年正如火如荼發展，究竟在此趨勢下台灣的機會在哪，Flying V 共同創辦人林弘全表示，台灣市場不夠大、且重要程度不足夠，無法撐起一個商業模式，不過，台灣擁有高水平的 IT 產業技術人才，藉由區塊鏈走向國際要靠很純且深入的技術，台灣可從此部分找到切入點。

林弘全長期參與台灣區塊鏈技術的發展，認為台灣最有競爭優勢的就是 IT 技術人才，在區塊鏈趨勢下技術供給不是問題，惟市場不大，要在國際上能見度提高，必須要靠純技術以從中找到切入點。

在此次的「鏈接未來高峰論壇中」，多個國際區塊鏈專家表示，台灣在技術面具備低成本優勢，在國外，一個成熟的區塊鏈開發者年薪約人民幣 100 萬元左右 (約新台幣 460 萬元)，且許多中國大廠都在搶人才。

林弘全認為，同樣的成本條件台灣技術人才較國外更好；多位專家認為，未來可望有更多國際投資因此來台。

另一方面，在區塊鏈投資生態議題下，藍海智投創始人劉震認為，「幣」仍是區塊鏈最好應用，主要是比特幣打破金融創新，而以太坊成就了 ICO(首次代幣發行)，顛覆了傳統金融市場，一個獨立於現有金融市場且完全自由的數幣市場已形成，預計傳統金融的中介機構如券商、投行、銀行和保險等將在此快速出現，並顛覆許多傳統和網路行業。