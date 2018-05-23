〈區塊鏈論壇談趨勢〉王永利：中國不會輕易放寬虛擬貨幣管制 將積極推動無幣區塊鏈

前中國銀行副行長王永利來台參與今 (23) 日舉行的「鏈接未來高峰論壇」時表示，中國監管機構不會輕易放寬對虛擬貨幣的管制，甚至正積極推動無幣的區塊鏈，而來自中國和香港的與談專家們也指出，中國支持區塊鏈但必須去代幣化，實際上也不放棄任何發展機會，近期在海南經濟特區已看見有新公司正申請數字交易所的牌照。

中國對比特幣的態度一向相當嚴格管控，王永利指出，這是因為在貨幣經濟時代，貨幣體系任何一項變革都意味金融體系的變革，乃至整個經濟社會的變革，虛擬貨幣脫離現實且實際上落不了地。

因此，王永利認為，中國監管機構不會輕易放鬆，甚至會積極推動無幣的區塊鏈，他強調「所有的技術一定要能解決現實問題才有價值，而不是急於用這個名詞去資本炒作」，顯然對比特幣價格的大幅波動有疑慮。

不過，其他與會的區塊鏈領域專家則指出，近期海南經濟特區可能會開放一些新的經濟政策來推動發展，觀察已經有些公司在申請一些牌照，甚至包括有數字交易所，顯然中國不至於將創新的先機從政策中排除。

據了解，目前中國對於區塊鏈的發展相當積極，例如杭州地方政府已成立區塊鏈基金。

中關村區塊鏈產業聯盟理事長元道強調，區塊鏈與目前的互聯網相比可說是二個完全平行的世界，並產生不同的經濟模式，區塊鏈已是一個新世界。