騰訊財報亮眼及股價大漲 帶動遊戲股今日走勢強勁

受惠騰訊公布上季財報，營收及獲利數字超乎預期，業績亮眼主要為遊戲業務恢復成長，騰訊 ADR 收盤大漲 8.83%，港股騰訊今天股價開高大漲 7%，激勵今天遊戲股走高，多頭資金從被動元件股轉向光學及遊戲族群，遊戲股包括大宇資 (6111)、橘子(6180)、鈊象(3293) 及辣椒 (4946) 都呈現大漲走勢。大宇資第一季每股盈餘 1.42 元，單月正式轉虧為盈，目前大宇資已完成體質轉型，過去以授權遊戲為主的方向，去年開始將略有調整，目標將移回遊戲自行研發，並投入大量人力進行產品開發，待遊戲開發完成後，再轉給自身營運部門或者授權海外營運商代理，布局全球遊戲市場。



橘子第一季營收創單季新高，年增 119%，主要受惠《天堂 M》持續挹注，單季稅後淨利 4.08 億元，年成長 664%，每股盈餘 2.41 元，也創下單季獲利新高，不過卻低於法人預期，據了解，低於預期應該是認列權利金所致。



鈊象第一季稅後盈餘為 1.75 億元，年增 10.13%，每股盈餘 2.49 元，優於去年同期 2.27 元，單季毛利率為 89%，創 5 年來新高。鈊象今年全年成長動能在東南亞的成長，可望較去年倍增，中國及美國市場也會成長，今年首季是谷底，全年業績會比去年好。法人估，鈊象今年營收及獲利可望較去年兩位數成長。



紅心辣椒第一季營收達 9679 萬元，稅後淨損為 995.2 萬元，每股虧損 0.32 元。紅心辣椒表示，本季虧損主要來自業外的金融商品評價損失，本業則維持穩定持平。第二季因處分轉投資棒辣椒股票 1000 張，將有望強力挹注第二季現金與獲利。在遊戲面，辣椒表示，目前已經鎖定暑期旺季推出兩款極具市場潛力的上乘之作，可望強勁拉抬營運動能。

