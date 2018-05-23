永利澳門(01128-HK):一季純利急升1.19倍

永利澳門(01128-HK)公布，截至2018年3月31日止第一季純利為2.27億美元，按年增長1.19倍。經調整後物業EBITDA為4.217億美元，按年增長43.95%。期內，經營收益總額12.84億美元，按年增長27.77%。其中，娛樂場收益11.07億美元，按年增長28.02%。
其中永利澳門的經營收益為6.182億美元，較2017年同期的5.527億美元上升11.9%。2018年第一季永利澳門經調整後的物業EBITDA為2.098億美元，較2017年同期的1.811億美元上升15.9%。
2018年第一季永利澳門的娛樂場收益為5.390億美元，較2017年同期的4.880億美元上升10.5%。貴賓業務賭枱轉碼數為170.9億美元，較2017年第一季的132.8億美元上升28.6%。
2018年第一季永利澳門的非娛樂場收益為7,920萬美元，較2017年同期的6,470萬美元上升22.3%。
至於永利皇宮的經營收益為6.658億美元，較2017年同期的4.523億美元上升47.2%。2018年第一季永利皇宮經調整後的物業EBITDA為2.119億美元，較2017年同期的1.119億美元上升89.4%。期間娛樂場收益為5.685億美元，較2017年同期的3.771億美元上升50.7%。貴賓業務賭枱轉碼數為153.9億美元，較2017年第一季的110.4億美元上升39.3%。
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