滬指低開低走收跌1.41% 汽車板塊逆市掀起漲停潮

滬深三大股指早盤均低開，滬指反彈無果後再度殺跌，創業板指跟隨下挫。午後，受煤炭、石油、保險等權重板塊拖累，三大股指繼續下探，均跌逾1%。滬指收報3168.96點，跌1.41%，成交額1994億。深成指收報10631.12點，跌1.25%，成交額2614億。創業板收報1845.97點，跌1.60%，成交額939億。

從盤面上看，雖然今日大盤整體錶現不佳，但市場中仍不乏機會。海南、芯片概念、電力居板塊漲幅榜前列，煤炭、石油、鋼鐵等權重板塊集體大跌。

異動板塊中，煤炭板塊領跌兩市，兗州煤業(600188-CN)跌停，中國神華(601088-CN)跌超7%，潞安環能(601699-CN)、陝西煤業(601225-CN))等多股跌幅超4%。消息面上，相關管理部門召開會議，研究部署平抑煤價上漲，要求煤企6月10日前將現貨煤價降至570元以下。

受國家降低汽車進口關稅刺激，汽車板塊掀起漲停潮，躍嶺股份(002725-CN)、迪生力(603335-CN)等12股漲停，其他多股不同程度跟漲。

電力板塊亦錶現活躍，嘉澤新能(601619-CN)漲停，華能國際(600011-CN)大漲7%，建投能源(000600-CN)、華電國際(600027-CN)等個股均走高漲3%。前段時間，全國大範圍迎來高溫天氣，居民用電需求的快速回升帶動沿海電廠日耗震蕩走高，北方港口5500大卡煤平倉價不斷上行，達到了650-660元/噸，且市場看漲情緒較濃。

國泰君安證券認為，近期A股入摩、央行淨投放4100億、中美經貿磋商達成共識，疊加前期央行降準，市場情緒得到階段性修復。從近期演化情況來看，市場的風險偏好較為保守，交易行為偏於防禦。流動性方面，4月繳稅期在本周截止，本周央行公開市場操作貨幣淨投放4100億元，流動性有所緩解。本周A股正式“入摩”，短期看來，A股“入摩”不會立即帶來資金量的明顯流入，作用更多的體現在對市場情緒的提振。

海外方面，美國經濟過熱風險可能驅動美聯儲加息進程加速，或加大新興市場壓力。若美聯儲加息進程進一步加速、美國國債收益率與美元維持強勢，新興市場與美國利差收窄、匯率貶值壓力可能加大，而市場避險情緒升溫也會加速美元回流，新興市場將會承壓。近期阿根廷、印度匯率的不穩定，一定程度上開始體現這一效應，後續仍需持續跟蹤觀察。

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