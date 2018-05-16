〈宏達電布局區塊鏈〉顯然不放棄手機 新機可支援比特幣等加密貨幣市場

宏達電 (2498-TW) 去年出售 Pixel 團隊給 Google，引來外界擔心是否淡出智慧手機市場，今年的旗艦機 U12 + 還未發表，今 (16) 日更證實已在研發區塊鏈手機 Exodus，重量級新品已在準備中，也間接實現董事長王雪紅先前提出不放棄手機領域的諾言。據了解，Exodus 將支援比特幣、乙太坊和其他主要網路，強攻新興的加密幣貨幣市場。

區塊鏈就是去中心化的網路結構概念，應用範圍廣泛，包括金融、保險、電子商務、醫療、智慧城市等各領域，其中最常用在比特幣、以太幣、瑞波幣等加密貨幣，透過加密網路包括個資料、交易資訊等可以永久保存且不會外洩，也不易遭到竄改。

區塊鏈及加密貨幣是近年來熱門的科技話題，宏達電投入區塊鏈手機的研發，據了解，Exodus 將搭建原生區塊鏈網路，每支 Exodus 手機都是網路的一個節點，可以進行加密貨幣買賣等交易，且將支援比特幣、閃電網路 (Lightning Networks)、以太坊 (Ethereum)、DFINITY 等加密貨幣平台。

宏達電並不是第一家推出區塊鏈手機的廠商，Sinin Labs 在去年 9 月就宣布將推出區塊鏈手機，預計今年 10 月上市，價格約 1000 美元 (新台幣 2.98 萬元)；根據宏達電官網資料，研發中的 Exodus 雖然還沒有價格及上市時程，但已先開放預約登記，強烈顯示在這塊領域的企圖心。

加密貨幣並不是每個人都有在玩，因此，對一般消費者來說，區塊鏈手機並不是購買選項，也因此宏達電的 Exodus 會提供什麼功能、體驗外界尚無法得知，最快也要等新機推出，才能知道亮點所在。

宏達電今年旗艦機 U12 + 預計可在 5 月 23 日亮相，目前市場期待可以端出不同的亮點，在非蘋陣營新機大戰中突圍，在新旗艦還未推出，就再證實已準備搶進區塊鏈手機，市場認為，宏達電在出售部分手機團隊之後，即使不再採取機海策略，在手機上仍是沒有放鬆，同步布局智慧手機及虛擬實境 VR 領域。