倉和推出PI網版F9900系列 搶攻細線化商機

大陸已是全球最大太陽能市場，第 12 屆國際太陽能產業及光伏工程將於 5 月 28 日登場，太陽能網版廠倉和 (6538) 克服技術瓶頸，推出 PI(聚醯亞胺)材料用於網版 F9900 系列，符合細線化趨勢要求下，銀線的線路從 30um，微縮到 25um、20um、15um，該系列產品將在展會期間亮相。太陽能電池價格疲弱，網版價格亦受到壓抑，倉和去年營收 8.98 億元，年減率 28.67%，本業轉為虧損，稅後淨損 2700 萬元，每股虧損 0.91 元，而今年首季營收 1.93 億元，營業虧損 2498 萬元，連續三季季度本業虧損，單季稅後淨損 3200 萬元，每股虧損 1.05 元。



由於工程塑料耐熱性、絕緣性相對佳，適用在嚴苛的化學、物理環境，PI 普遍應用在航空、汽車、電子電器和工業機械領域上，倉和所開發出 F9900 系列提供更好的印刷性能，符合細線化的要求，獲得台灣、韓國、東南亞、印度等市場的客戶採用。



倉和將在 5 月 28 日到 30 日第 12 屆國際太陽能產業及光伏工程 (上海) 展覽會上展出 F9900 系列產品。