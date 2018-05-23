新西蘭央行準備在發生金融危機時實施量化寬松和資產購買--彭博

新西蘭央行周三在一份調研報告中稱，該央行有著非常大的空間來進一步放寬貨幣政策，並且準備在發生嚴重金融危機的情況下實施大規模資產購買。

報告公布後，新西蘭央行助理總裁麥克德莫特(John McDermott)在接受彭博訪問時稱，央行可在發生巨大經濟沖擊時采用五種政策工具，其中包括量化寬松和負利率政策。

新西蘭元應聲下滑0.0025美元至0.6912美元，脫離周二觸及的一周高位0.6974美元。

「這完全是關於未來的規劃，」麥克德莫特對彭博表示；此前新西蘭央行公布了有關實施非常規貨幣政策的調研報告。

盡管沒有立即采用這類舉措的可能性，但在這個周期中的這個時候需要它們的可能性比過去都要高，如果沒有以防萬一來先做準備，將是很愚蠢的。

麥克德莫特對彭博表示，新西蘭央行已研究國外央行所采用的非傳統政策，以決定哪一種是適合新西蘭的。

他並稱，采用非傳統政策的前提將是經濟面臨很大的沖擊，像是另一場全球金融危機，或是包含中國在內的更大亞洲危機，這類真的會有重大沖擊的情況。

新西蘭央行並未像歐洲、日本和美國一樣，把利率降至零或負值來帶動經濟走出全球金融危機。

來源：路透悉尼5月23日

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