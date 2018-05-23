美元指數續跌 人民幣中間價23日報升26點

新浪財經訊 5 月 23 日，人民幣中間價報 6.3773 ，上一交易日中間價報 6.3799，升值 26 個點。

本週，美聯儲官員密集發聲。週一，美聯儲哈克講話指出，美國經濟正取得良好進展，通脹仍在控制之中，失業率或繼續下跌。哈克認為當前就業市場相當的緊俏，通脹似乎進一步趨向 2% 水平，有可能看到通脹加速上漲。美聯儲的政策是漸進處於漸進式、審慎的路徑，希望美聯儲實現中性利率，將觀察形勢的發展。

本週三美聯儲將公布五月份的貨幣政策會議紀要，投資者將從中尋找有關後市加息路徑的線索。此外，美聯儲主席鮑威爾將會發表講話，市場同樣密切關注。

人民幣匯率企穩反彈

受美元回調影響，週二人民幣兌美元中間價、即期價雙雙企穩走高，其中在岸人民幣即期匯率收漲近 180 點。市場人士指出，美元指數升破 94 關口後存在調整壓力，同時因存量結匯以及市場預期支撐，人民幣匯率穩勢得以延續，預計後續仍將隨美元雙向波動。

中信建投證券認為，近期美元這樣的上漲值得警惕，美元的全方位利好目前來看已經呈現完畢，未來一段時間很難再有所突破，所以情緒釋放完畢之後美元指數轉向幾乎是必然事件，而從此前的經驗上看，在臨近加息前樂觀情緒釋放完畢的可能性是很高的。

新聞來源：新浪財經