煤股全線挫 教育股續火

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恒生指數低開43點，之後跌幅擴大，跌穿31000水平，失守失10天線(31045點)，中午收市30909點，連100天線(約30938點)也守不到，跌326黠，跌1.04%，半日成交603億元；國指報12194點，跌155點，跌1.25%。 騰訊(00700-HK)報414.4元，升3.4元，升0.833%；中國平安(02318-HK)報77.95元，跌0.574%；拖低大市元兇之一的友邦保險(01299-HK)報71.3元，跌2.156元，跌2.935%。 國家發展改革委經濟運行調節局就近期煤價上漲過快，近期將採取增産量、增産能、增運力、增長協等9項措施，以進一步穩定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區間。中國神華(01088-HK)現報19.66元，跌1.44元，跌6.825%；兗州煤業股份(01171-HK)報10.86元，跌0.94元，跌7.966%；海螺水泥(00914-HK)報48.1元，跌1.4元，跌2.828%。煤價回利好電力股，華能國際電力股份(00902-HK)逆市升4.7%，報5.76元；華電國際電力股份(01071-HK)升4.1%，報3.55元；華潤電力(00836-HK)升1.8%，報15.9元；大唐發電(00991-HK)升1.5%，報2.66元。油股亦受壓，中海油(00883-HK)跌2.893%，而中石油(00386-HK)跌2.439%。 汽車關稅調降的靴子終於落地，國務院關稅稅則委員會自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅。汽車經銷股「開動」，廣匯寶信(01293-HK)報3.59元，升2%；永達汽車(03669-HK)報9.02元，升5.3%；中升(00881-HK)報24.6元，升2.7%；中國正通(01728-HK)報6.68元，升0.9%。汽車股方面，華晨中國(01114-HK)報14.76元，升近4%；北京汽車(01958-HK)報7.89元，升2.7%。 內地研究取消生育限制政策，乳業股，雅士利國際(01230-HK)報2.1元，升6.6%；澳優(01717-HK)報10.34元，升1.17%；現代牧業(01117-HK)報1.47元，升0.68%；蒙牛乳業(02319-HK)報26.95元，無升跌；中國聖牧(01432-HK)報0.78元，跌1.2%。 教育股繼續受追捧，澳洲成峰高教(01752-HK)報0.88元，升7.3%；宇華教育(06169-HK)報5.58元，升6.5%；楓葉教育(01317-HK)報13.84元，升6.3%；中國新華教育(02779-HK)報4.41元，升5.75%；民生教育(01569)報1.95元，升5.4%；成實外教育(01565)報5.22元，升5%；睿見教育(06068-HK)報6.83元，升4.75%；新高教集團(02001-HK)報7.54元，升4.72%。