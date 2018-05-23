開發金獲利佳+高殖利率 外資近十日搶買逾8.3萬張居冠

開發金 (2883-TW) 4 月自結稅後純益 10.11 億元，累計前 4 月稅後純益 42.04 億元，年成長高達 132 %，每股純益 (EPS)0.29 元，在獲利表現亮眼加上今年持續維持高股利政策，擬配發 0.6 元現金股息，外資近十日大舉買超 83607 張，居買超排行冠軍。

開發金前 4 月稅後純益年成長 132%，開發金發言人張立人表示，主要來自直接投資部位實現處分，以及金融市場持穩有利於商銀業務營運等面向所挹注。

開發金旗下凱基銀行 4 月整體貸放規模在企金及房貸動能帶動下持續增長，加上國際匯率市場走勢持穩，有利於金融交易操作表現，4 月稅後純益 5.19 億元，累計前 4 月稅後純益 11.97 億；中國人壽 4 月稅後純益 5.3 億元，前 4 月稅後純益 42.08 億元，表現亮眼。

開發金日前董事會也通過擬配發 0.6 元現金股息，以今 (23) 日開盤價 11.5 元計算，現金殖利率超過 5% 以上。

展望今年，開發金喊出 2020 年底前凱基銀行、凱基證券及中華開發資本的股東權益報酬率 (ROE) 能提升至 12% 以上的目標，並希望在 2020 年底前將中壽納為 100% 的子公司。

若投資人看好開發金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：開發金群益 7A 購 01 (073181-TW)、開發金統一 79 購 01(070821-TW)、開發金元大 79 購 01(075570 -TW) 等。

