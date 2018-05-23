光碟片股漲多獲利回吐 中環昨爆量早盤股價走勢疲軟 錸德也下跌

光碟片廠商中環 (2323) 及錸德 (2349) 近期股價不到兩周漲幅分別超過五成及一倍以上；中環昨 (22) 日股價爆出 25.36 萬張大量，在獲利回吐賣壓下，早盤股價疲軟，連帶使得錸德股價也跟著回檔。中環股價從 5 月以來至昨日收盤 9.16 元漲幅逾 51.4%，昨日盤中股價一度創波段新高 9.62 元，但成交量爆出 25.36 萬張大量，今日早盤股價獲利回吐明顯回檔。



至於錸德股價從 5 月至昨日收盤 11.55 元，漲幅逾 95.76%，昨日股價在外資大舉買進下，以漲停價位作收，也創波段新高，同樣爆出逾 7.49 萬張大量，今日早盤股價同步出現獲利回吐賣壓，早盤股價疲軟。



由於中環及錸德今年首季都虧損，其中錸德第一季稅後虧損 3.61 億元、每股虧損 0.21 元；中環第一季稅後虧損 4.5 億元、每股虧損 0.25 元，在首季財報仍未轉盈及短線漲幅已大，盤中股價出現獲利回吐的賣壓。

