光碟片轉型 吸引法人搶買 錸德、中環盤中股價強攻漲停

近年光碟片業者中環 (2323) 及錸德 (2349) 轉型都傳出好消息，日前中環董事長翁明顯表示，隨著產業秩序重整，第二季感覺淡季不淡，預估 CD-R、DVD-R 有五年的迴光返照期，未來兩年藍光及檔案光碟將崛起，帶動中環股價近期強勢；而錸德日前更宣布接獲日本太陽誘電合作授權廠商 Japan Disc 公司代工及銷售合約，預計 5 月起開始出貨，6 月 20 日開始全球銷售，為 3 年以上的長約；同時也成為 Panasonic 當前集團之外唯一海外代工廠，預計 7 月開始量產 300GB「歸檔光碟」Archive Disc(AD)；在利多消息加持下，加上股價仍處票面下，中環及錸德吸引法人進場，激勵盤中錸德及中環雙雙攻上漲停。日前翁明顯曾表示，隨著印度光碟片業者，去年終於垮了，第二季感覺已淡季不淡，為反應成本，光碟片每個月都在漲，預估 CD-R、DVD-R 有五年的迴光返照期，而 Data center 資料在雲端跑有駭客問題，光碟優勢在於封閉及私密性夠，預計兩年後市場才會真正成熟起飛。



除光碟產業外，中環近年積極朝文創餐飲、娛樂文化事業轉型，中環集團旗下子公司得利影視 (6144) 引進日本「蔦屋書店」TSUTAYA BOOKSTORE；而中環集團在台北市陽明山打造「比夢生活園區」，中餐廳「康迎鼎」、西餐廳「花之最」已於去年陸續開幕，今年將再推出以和牛為主的「牛之最」、拉麵為主的「京之最」等。



至於錸德第一季稅後淨損 3.55 億元，每股虧損 0.21 元；不過看好錸德搶攻雲端市場商機，錸德先前宣布接獲日本太陽誘電合作授權廠商 Japan Disc 公司代工及銷售合約，5 月起開始出貨，6 月 20 日開始全球銷售，由於此產品售價是消費性光碟片價格 2 到 3 倍，可望提升錸德毛利率及獲利。



加上錸德也成為 Panasonic 當前集團之外唯一海外代工廠，預計 7 月開始量產 300GB「歸檔光碟」Archive Disc(AD)，成為 AD 歸檔光碟兩大規格制訂者以外，全球第一家擁有 AD 量產線與技術的專業光碟製造廠，正式邁向 B2B 專業市場最高領域。



在轉機題材下，三大法人連續大買錸德 3 個交易日。