【大行報告】交銀：《第一批罕見病目錄》公布 有利於罕見病藥物的加速上市

交銀國際發布醫藥行業周報指，藥明生物(02269-HK)計劃分别在中國石家莊和新加坡建設生物藥研發、臨床及商業化生産基地。麗珠醫藥(01513-HK)癌症輔助用藥參芪扶正註射液獲美國FDA批準臨床，恒瑞醫藥(600276-CN)抗疼痛藥物SHR0410註射液獲批在澳大利亞開展I期臨床試驗，抗凝血藥物磺達肝癸鈉獲美國FDAANDA批準。上海醫藥(02607-HK)香港子公司擬以1.44億美元，收購武田瑞士持有的廣東天普26.34%股權，交易完成後上海醫藥持有天普的股權比例提升至67.14%，實現了絕對控股。
國家衛生健康委員會等5部門近日聯合發布了《第一批罕見病目錄》，共收錄121種疾病，有利於罕見病藥物的加速上市。
此外，近日CFDA公布了第四批通過一緻性評價的名單，共12個品種，其中包括中國生物製藥(01177-HK)的恩替卡韋、復星醫藥(02196-HK)子公司洞庭藥業的抗抑郁藥草酸艾司西酞普蘭片、石藥集團(01093-HK)的鎮痛藥鹽酸曲馬多片等。截至目前共41個品種通過一緻性評價，其中12個品種是289目錄的基藥。
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