昆明機床A股退市後H股何去何從？公司：復牌可能性大

在*ST昆機(600806-CN)面臨退市的背景下，公司H股昆明機床(00300-HK)能復牌嗎？

《每日經濟新聞》記者採訪得知，港股後牌是受另一套規則影響，復牌希望很大。但問題在於，H股復牌之後，公司未來將走向何方？

H股復牌須達成四個條件

從2017年3月23日停牌起，昆機機床已在港交所暫停交易超過一年。那麼，在A股股票退市的情況下，H股會受影響嗎？

《每日經濟新聞》記者注意到，2017年6月20日公司收到港交所信函，昆明機床需要達到四個條件才能夠複牌。這四個條件分別為：一、刊發尚未發佈之財務業績及回應任何審核保留意見；二、聘請交易所接受的獨立法證的專家對問題進行法證調查，披露調查結果，及採取任何補救措施來解決；三、證明公司已建立適當的內部控制制度符合上市規則的義務；四、向市場發佈所有重要數據。

如今，A股股票退市在即，H股的復牌條件能否達成呢？

對此，公司相關負責人對《每日經濟新聞》記者表示，兩地規則不同，港股的複牌條件中，最重要的是政法審計。做完後會出一個報告，看是否滿足複牌條件，此後是否還會追加條件，要看公司經營狀況。「我們現在的問題是，公司年報帶強調事項段，我們的流動資產小于流動負債，因而持續經營能力成為一個問題。這個問題解決，港交所才會允許複牌，否則複牌意義不大」。

記者注意到，在公司2017年審計報告中，強調事項為：「*ST昆機因財務舞弊違法行為受到證監會的處罰，財務舞弊違法行為將來很可能會受到港交所的處罰、投資者索賠等，截至本審計報告報出日，我們無法預計該等事項對*ST昆機未來財務報表的影響程度。」此外，「*ST昆機下屬重要子公司西安賽爾機泵成套設備有限公司、長沙賽爾透平機械有限公司由於經營不善已出現連續虧損、資不抵債、債務人起訴、銀行賬戶遭凍結、經營停滯等現象，未來不排除兩家重要子公司進行破產清算的可能性。」針對*ST昆機2017年年報，公司董事康軍、吳育在進行表決時投了棄權票。兩人表示，由於收到2017年度財務報告相關資料為董事會召開當天，因此無法分析、判斷財務報告的準確性。

業內人士：H股股價大概率下跌在公司上述人士看來，公司H股複牌的可能性很大。「就現在的情況來看，復牌並沒有太大問題，後續還要看聯交所的意見。預計在5月底我們會披露一個說明，裡面會有時間表。」其透露。

對於公司而言，H股平台的意義何在？理論上說，擁有一個港股上市平台，公司在融資方面具有便利性，也有助于擴大國際視野。

「投資者都是理性的，如果公司本身出了問題，H股股價很大程度上會下跌，業績不好也很難吸引投資者。」南華金融集團高級策略師岑智勇認為。

《每日經濟新聞》記者注意到，目前*ST昆機的股東名單中，有1.34億股由香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有。

每日財經記者 賈麗娟 曾劍 每經編輯 張海妮

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