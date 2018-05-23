【異動股】電力板塊強勢拉升 嘉澤新能(601619-CN)漲停

臨近午盤，電力板塊強勢拉升，截止發稿，嘉澤新能(601619-CN)漲停報10.67元，聯美控股(600167-CN)漲8.94%報22.92元，華電能源(600726-CN)大漲8.22%報3.29元，華能國際(600011-CN)大漲6.7%報6.85元，建投能源(000600-CN)漲5.29%報6.97元，華電國際(600027-CN)漲4.86%報4.1元，寶新能源(000690-CN)漲超4%，大唐發電(601991-CN)漲逾3%，國電電力(600795-CN)、華銀電力(600744-CN)、國投電力(600886-CN)等個股均走高漲3%。

消息面上，此前報道稱，政府相關管理部門21日下午召開煤電工作會議，主要討論控製電煤價格，要求各方執行相關措施，力爭在6月10號前將5500大卡北方港平倉價引導到570元/噸以内。

前段時間，全國大範圍迎來高溫天氣，居民用電需求的快速回升帶動沿海電廠日耗震蕩走高，北方港口5500大卡煤平倉價不斷上行，達到了650-660元/噸，且市場看漲情緒較濃。

國家發展改革委經濟運行調節局負責人18日回應近期煤價上漲過快問題時表示，近期將採取增産量、增産能、增運力、增長協等9項措施，以進一步穩定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區間。這位負責人還表示，煤炭價格大幅上漲沒有市場基礎。

市場分析認為，煤價下跌火電廠成本有望下移，成本壓力或將緩解，利好電力股。

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