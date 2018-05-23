〈鴻海FII獲通過〉富士康互聯網IPO募資不縮水 公告發行價人民幣13.77元

富士康工業互聯網 (FII)(工業富聯) 昨天晚間披露招股說明書，此次發行價為每股人民幣 13.77 元，發行本益比 17.09 倍，計畫通過 A 股市場 IPO 融資 271 億元人民幣（43 億美元），這將創下自 2015 年以來中國大陸的最高 IPO 記錄。

據《新浪財經》報導，富士康本次公開發行 19.695 億股，占發行後總股本的 10%。將於 5 月 24 日進行網上和網下申購。以此計算，上市後工業富聯市值將達到人民幣 2712 億元。

母公司鴻海 (2317-TW) 希望花費人民幣 270 億元支持富士康的各種項目，涉及領域從智能製造到 5G 技術，預計可使鴻海在全球科技供應鏈中，扮演更加核心的角色，努力突破 PC 和手機組裝領域，降低對蘋果公司的依賴。

為降低對股市衝擊，這次發行非常罕見地啟動了戰略配售，戰略配售股鎖定期至少 12 個月；在戰略配售之外的網下配售的股份也有 70% 要鎖定 12 個月，這也是許久未見的情形。

工業富聯的估值將與日本公司索尼 (Sony) 持平。富士康 2017 年的營收達到人民幣 3550 億元，營收大約與迪士尼或惠普相當。本次融資成為中國 A 股市場近年來最高調的科技 IPO 交易之一，中國政府目前也在積極培育科技領域。

若按照目前 A 股市場電子設備及服務行業加權平均本益比約 43.03 倍，富士康股份 2017 年淨利潤人民幣 158.68 億元，那麼富士康股份總市值將達人民幣 6827 億元，遠超鴻海精密市值。