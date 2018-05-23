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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月22日 交易日  
  
停止融資    融資分配 停止融券 融券分配  股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                        過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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合世        和勤     富邦美債1-3        美時              新昕纖   美時
易威        凱衛     富邦美債7-10       達爾膚            謚源     其祥-KY
穆拉德      海灣     富邦美債20年       唐鋒              東林     德麥
中美冠科-KY 友威科   元大美債7-10       台蠟              欣厚-KY  中華食
南璋        太普高   富邦中國政策債     凱柏實業          友銓     世坤
勝昱                 元大美債1-3        振維              達威     萬國通
精確                 元大投資級公司債   艾恩特            松崗     新昕纖
宏易                 元大中國債3-5      友銓              三圓     聚紡
唐鋒                 群益15年IG電信債   青雲              雙喜     興采
榮群                 群益15年IG科技債   華韡              力泰     直得
天宇                 群益10年IG金融債   建達              理銘     方土霖
新零售               國泰5Y+新興債      撼訊              雅茗-KY  至興
力新                 國泰1-5Y高收債     信昌電            亞都     萬在
恩得利               合世               佳邦              東凌-KY  瑞穎
李洲                 易威               沛亨              關中     大恭
凱柏實業             穆拉德             蜜望實            隆中     雙邦
遠昇                 中美冠科-KY        保銳              時報     致振
及成                 南璋               英格爾            欣泰     康聯訊
鑫龍騰               勝昱                                          韋僑
和進                 精確                                          威潤
耀勝                 宏易                                          唐榮
倚強                 唐鋒                                          晉椿
錦明                 榮群                                          世豐
鑫創                 天宇                                          強新
廣寰科               新零售                                        力新
點晶                 力新                                          凌網
建舜電               恩得利                                        李洲
泰谷                 李洲                                          港建
典範                 凱柏實業                                      昇銳
長天                 遠昇                                          耀勝
哲固                 及成                                          至寶電
益通                 鑫龍騰                                        點晶
振維                 和進                                          鼎天
鴻翊                 耀勝                                          幸康
迎輝                 倚強                                          迎輝
欣厚-KY              錦明                                          堡達
兆遠                 鑫創                                          重鳥鵬
系統電               廣寰科                                        晟楠
世紀                 點晶                                          青雲
華容                 建舜電                                        三聯
建榮                 泰谷                                          合邦
立衛                 典範                                          業強
天揚                 長天                                          撼訊
鈺創                 哲固                                          安碁
佳總                 益通                                          合晶
合正                 振維                                          易通展
寶聯通               鴻翊                                          沛波
昇益                 迎輝                                          迅德
凱鈺                 欣厚-KY                                       倉和
德宏                 兆遠                                          森田
合邦                 系統電                                        三圓
萬旭                 世紀                                          力泰
驊宏資               華容                                          理銘
久正                 建榮                                          惠普
上揚                 立衛                                          安心
全譜                 天揚                                          漢來美食
易通展               鈺創                                          燦星旅
安鈦克               佳總                                          富驛-KY
元隆                 合正                                          雅茗-KY
沛亨                 寶聯通                                        高野
九暘                 昇益                                          亞都
凱碩                 凱鈺                                          老爺知
全達                 德宏                                          滿心
奧斯特               合邦                                          德記
保銳                 萬旭                                          誠品生活
越峰                 驊宏資                                        隆中
英格爾               久正                                          時報
士開                 上揚                                          琉園
志嘉                 全譜                                          旭然
富裔                 易通展                                        鼎創達
正德                 安鈦克                                        捷必勝-KY
燦星旅               元隆                                          明揚
富驛-KY              沛亨                                          綠河-KY
劍湖山               九暘                                          花王
德記                 凱碩                                          欣雄
泰偉                 全達                                          欣泰
華義                 奧斯特
昇華                 保銳
得利影               立碁
鼎創達               越峰
花王                 英格爾
邦泰                 士開
                     志嘉
                     富旺
                     富裔
                     正德
                     燦星旅
                     富驛-KY
                     劍湖山
                     德記
                     泰偉
                     華義
                     昇華
                     得利影
                     鼎創達
                     花王
                     大田
                     邦泰
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