銀行業Q1獲利表現亮眼 淨值規模首次突破4兆

金管會今 (22) 日公布今 (2018) 年第 1 季全體銀行業經營績效和淨值規模，其中第 1 季底銀行業資產總額達 60.66 兆元，為歷年新高；淨值規模則首次突破 4 兆元，年增 2758 億元或 7.4%；稅前盈餘達 959.3 億元，年增 46.6 億元或 5.1%。

金管會表示，今年第 1 季全體銀行業，包括本國銀行、外銀在臺分行、陸銀在臺分行、信用合作社、票券金融公司、中華郵政儲匯業務資產及淨值規模續創新高，稅前盈餘也增加，經營績效良好。

其中，第 1 季底銀行業資產總額新臺幣 60.66 兆元，為歷年新高，資產規模連續 3 個月逾 60 兆元；第 1 季底淨值規模首次逾 4 兆元，達 4 兆 25 億元，年增增加 2758 億元或 7.4%。

至於存放款餘額及存放比部分，第 1 季底銀行業存款餘額 39.34 兆元，放款餘額 29.13 兆元，放款餘額較上季增加 0.9%，大於存款增幅，為去年第 4 季以來首次放款季增率大於存款，存放比 74.05%，較上季上升 0.42 個百分點。

獲利部分，第 1 季銀行業稅前盈餘達 959.3 億元，年增 46.6 億元或 5.1%，其中本國銀行獲利 860.4 億元，年增 67.5 億元或 8.5%。

海外獲利方面，第 1 季底國銀海外分支機構總計 485 個據點，獲利 151 億元，年增 13 億元，其中亞洲地區 394 個據點，創造盈餘達 128 億元，增加 21 億元，占總海外分支機構盈餘的 84.8%。

亞洲地區中，以香港 70 億元、中國大陸 18 億元、日本 15 億元及新加坡 9 億元等地區獲利較高。