長榮與海大再合作開辦學士後輪機專班 法人看好旺季將臨營運好轉

為擴大培育國籍海事專業人才，長榮海運 (2603) 宣布與國立臺灣海洋大學再度攜手開辦學士後輪機技術人才專班，希望透過產業與學術密切合作，培養對海勤工作有興趣的學生，並能在畢業後隨即就業，充分學以致用。相關報名簡章公告於國立臺灣海洋大學網站，自即日起開放報名，並於今年 9 月正式開學。長榮海表示，未來專班人員實習期間表現優秀者可至長榮船隊服務，月薪約 15 萬元左右，往後晉升為輪機長月薪更可達 28-30 萬元上下。去年長榮與海大合作的產學專班，推出後報名踴躍。今年決定再開辦學士後輪機技術人才專班，只要具備學士資格，役畢或無兵役問題，並有志投身海勤工作者皆可報考，通過書面審核與面試遴選後即可就讀。



長榮海表示，該專班成立不會影響海事科系學生到長榮實習及工作機會，主要是為配合長榮海永續發展需求，透過更多不同的管道來擴大培育國籍優秀海事人才，讓非輪機科系的青年也有機會能投入航海工作。



長榮專班修業學程共三學期 (一年半)，學員透過週一至週五密集而完整的專業知識與技能培訓，進而成為優秀的輪機人才。長榮海運將補助全額學雜費及部分住宿費，並提供一年上船實習的機會予修業合格且通過一等管輪特考的學員；實習期間表現優秀者即可至長榮船隊服務，月薪約 15 萬元左右，之後晉升為輪機長月薪可達 28-30 萬上下。



長榮海運表示，長榮海勤人員職涯發展相當多元且完整，海上工作能拓展國際視野，透過業界首創海陸輪調制度，船員得以兼顧家庭。另外，長榮海運為全球運輸企業，服務據點遍及全球，有許多派駐海外的機會，讓海 / 陸勤人員能在完善的人才培訓計劃與升遷制度下，養成國際經營視野與格局，未來更有機會成為中高階海事管理人才。



長榮海第一季營收 368.41 億元，年增 8.9%，稅後盈餘 1.37 億元，較去年首季稅後淨利 3.13 億元，衰退幅度 56%，EPS 0.03 元。近期隨著歐、美與亞洲航線運費反彈，法人表示，隨著時序將逐漸進入貨櫃海運旺季，運費將穩定攀升，預估長榮海運營運將擺脫谷底，有利營運好轉。

