商店街全站物件破2.5億件 母親節檔期交易額年增9.6倍

商店街 (4965) 今日公佈全站物件數再創新高點，正式衝破 2.5 億物件、開店店家數更直逼 10 萬家店。商店街表示，新賣家的進駐，也讓個人賣場今年的母親節活動檔期與去年同期相比，訂單筆數成長 14.3 倍、訂單交易總金額成長 9.6 倍。商店街表示，商店街已轉型成為一家新創公司，因應網路事業的發展快速，商店街將再重新調整資本及組織架構，加入新的動力與新的目標策略後，未來的市場發展方向已將不侷限於台灣，結合台灣及海外市場將是商店街下一步前進的方向。個人賣場營運長黃淑琳表示，個人賣場在 2018 年第一季交易總金額直逼 120 億，即使 3 月份起開始調整運費補貼門檻後，業績仍持續穩健成長中；尤其在這波為期四週母親節活動檔期，以賣家端商品價格折扣搭配平台行銷大活動的雙重優惠，讓個人賣場的交易總金額與去年同期相比大幅成長 9.6 倍，同時帶動且吸引到更多的賣家進駐個人賣場，讓全站物件數在不到一年的時間內又增加了一億件。



黃淑琳表示，商品物件數絕對是網購平台最根本、最基礎的重要指標，擁有越多的商品物件數，更是一個賣場活絡與否的重要數據表現，透過大量湧入的店家與賣家創造出的高物件數，也就直接反應到 GMV 的高度業績表現上；對消費者而言，透過搜尋能找到最多商品數的賣場，絕對會是再度回購的誘因；商店街一直不斷地再持續優化前後台整體系統功能，加上每個月多元行銷活動，是商店街能吸引更多買賣家進駐與購買的致勝武器。