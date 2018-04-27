看好聯盟效益 長榮海估Q2運貨量優於Q1 2020年將是轉折點

長榮海 (2603) 今(27)日舉行法說會，董事長張正鏞表示，全球經濟仍溫和成長，儘管目前全球貨量跟船舶供需還未完全平衡，不過供需逐漸回歸健康水平，預估未來供需逐漸趨於平衡。長榮運能目前排名全球第七，未來有機回機重回第五。張正鏞表示，目前看來第一季較去年同期平緩；4 月中以後貨運明顯加溫，有一些航線接近滿載，主要東西航線載貨率約 95%；目前看來第二季比第一季運量好。張正鏞強調，2020 年因新船已進來，加上符合環保法規，將是長榮海運轉折點。長榮海去年獲利達 70 億元，創 2010 年後新高，每股盈餘(EPS)1.97 元，擬每配發 0.2 元現金、0.5 元股票股利，終止連 2 年未盈餘分配局面。



張正鏞表示，長榮加入 Ocean Alliance，是目前全球第二大的海運聯盟，合作伙伴互補性很強，推升長榮海運的全球競爭力。張正鏞指出，聯盟趨勢是良性競爭，三大聯盟在東西兩市場占比提高，遠東到北美佔 91%；遠東到歐洲佔 99%；市場集中度高，全球前 10 大航商佔市場總運力 80.7%，較 2016 年的 67.5% 成長，個別航商運力超過全球總運力 5% 的只剩七家；而船商過去兩年 8 家倒閉 7 家合併後，市場 Player 變少，超過全球總運力 5% 的只剩七家，合併以後要做的去產能。



而長榮海運新船加入效益也將顯現，長榮海運今明年有 11 艘 20000TEU 的船將交船，2020 年及 2021 年將有 20 艘 11000TEU 的新船交船，至於 20 艘 2800TEU 的近洋船，去年已交 3 艘，今年預計將有 13 艘交船，明年 4 艘將船，主要是來自於區域的需求強勁，市場對小船的需求強勁，而長榮海汰舊換新，優化船隊同時可降低成本，加上這兩年造船價處於低點，而新船符合 2020 年的環保法規，長榮海具有硬體全球化及在地化的客服；期許長榮海今年在質量並重下，能跟上全球經濟成長腳步。



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