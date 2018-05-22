蝦皮24h購物業績衝高 看好台市場成長性 將擴倉儲、增員工

電商平台蝦皮購物今 (22) 日公布最新在台經營成效數據，甫上線的「蝦皮 24h」購物中心月化訂單超過 30 萬筆，相較試營運期間成長 10 倍，24 小時配達率超過 90%，由於看好台灣是強勁成長的市場，將於 7-8 月間擴增倉儲面積約 1 萬坪，蝦皮 24h 員工數也將翻倍成長至千人之上，預估蝦皮 24h 每月出貨量將以至少 10% 月增幅度成長。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，蝦皮購物經營理念是快速反應市場需求，讓用戶非短暫使用，事實上，日前減少一半的運費補貼後仍可維持成長，顯示客戶已產生黏著度。

馮時欽指出，早期大舉補貼運費的投資，已慢慢進入收成階段，看好台灣市場的成長潛力。

為因應台灣市場的發展，蝦皮 24h 購物中心預計將再增聘員工，同時，會再租用約萬坪的倉儲空間來因應快銷品的購買需求，若持續成長，不排除在台自建倉儲中。

另外，馮時欽強調，未來不見得會持續進行運費補貼，可能是採行蝦幣經營會員的方式，但他也坦言，的確對小賣家而言運費補貼是相當重要的一個行銷方式。

馮時欽也表示，不同於過去蝦皮拍賣的營運模式，蝦皮購物可更直搗消費者核心需求，目前已網羅包含舒潔、幫寶適、飛利浦、樂事、L’oreal 和 ASUS 等品牌，後續將招攬更多國際品牌進駐，在台成長潛力龐大。