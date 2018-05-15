投資踴躍 商店街增資提高至25億元 預計明年海外IPO

網家 (8044) 日前決議私有化旗下商店街(4965)，以每股 44 元收購，並決議於下櫃後引入更多資金，持續擴大營運規模。商店街今日舉行記者會，總經理蘇芸表示，由於海內外的投資人反應踴躍，因此增資金額由原本的 20 億元，預計增加至 25 億元。蘇芸提到，網家預計於今年七月前收購完畢商店街 24% 股份，下櫃後將走新創模式，並朝轉向跨境電商，預計明年重啟海外 IPO 計畫，目前海外上市地點則未決議。



商店街今日同步公布第一季財報，第一季虧損再度擴大，稅後虧損達 9.28 億元，EPS-26.94 元，而今年第一季淨值也由正轉負，淨值由去年第四季 1.63 降為 - 25.3。



蘇芸指出，第二季起商店街補貼費用縮減，因此虧損幅度也將減少，並將於第三季起新增包含東北亞及東南亞的海外商品，衝高商品數，希望商品數可以由目前的 2.5 億件，到年底前提升至 3 億件，第二波規劃則是將台灣商品賣到海外，朝跨境電商邁進。