雙A營業報告書出爐 宏碁今年強攻VR 華碩拚電競

國內筆電兩大龍頭雙 A 宏碁 (2353-TW) 及 華碩 (2357-TW) 今年將分別在 6 月 15 日及 12 日召開股東大會，雙方營業報告書揭露今年布局重點。其中宏碁除核心事業 PC 外，數位電子看板、人工智慧及虛擬實境 (VR) 都將成為策略布局地圖之一；而華碩則期待成為電競「產業王者」，導入智能轉型後，未來可望提供智聯服務。

根據宏碁最新發表的 2017 年營業報告書指出，PC 在全球泛歐、泛亞及泛美地區銷售大致穩定，全年毛利率維持在兩位數；台灣時間 23 日於紐約進行的 next@acer 全球發表會，新品內容引起各界關注。

宏碁今年除電腦外，與旗下三家子公司合作力拓新領域，包括建碁數位電子看板，安圖斯著眼人工智慧 (AI) 與深度學習領域，宏星技術 (StarVR) 則投入虛擬實境 (VR) ，與日本、美國及杜拜等地的合作已經開始營運。

華碩跟宏碁去年毛利率雙雙站上兩位數，華碩的營業報告書指出，期待在電競周邊、產品及打造生態圈等，力拚成為「產業王者」；智慧手機採精準策略，著重打造適合消費者的使用經驗，零組件則希望以產業領導地位，持續主導產業發展。

歷經 2017 年獲利自第 2 季谷底爬升，華碩擬透過大數據及人工智慧兩大技術，帶動企業內部先進行智能轉型，未來有望提供智聯服務 (connected service)。

宏碁 2017 年每股純益為 0.93 元，擬配發現金股息 0.7 元。華碩 2017 年每股純益為 20.93 元，擬配發現金股息 15 元。