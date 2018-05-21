友達5/22-5/24參與2018 SID顯示週 展出LTPS全系列產品

友達 (2409) 宣布將於明 (22) 日起至 24 日為止，連續三天參加美國洛杉磯 2018 SID 顯示週 (Display Week 2018) 活動，展出超高解析、超窄邊框、超輕薄及省電 LTPS(低溫多晶矽)各式面板應用產品，挾著其昆山產能挹注，首季 LTPS NB 面板出貨已經超越去年全年，今年可望有倍數成長。今年 2018 SID 顯示週，友達 NB 應用的展示重點，包括首款支援觸控筆的 13.3 吋 UHD 4K 窄邊框 LTPS 面板、時序控制器 (T-con) 內嵌於驅動 IC 的 13.3 吋 Full HD LTPS 面板、3 吋至 12.3 吋的高解析、異型切割及內嵌式觸控 LTPS 車用面板，以及在顯示區域具有對稱孔位的異型切割車用面板。



13.3 吋金屬網格 LTPS 面板採用單片玻璃觸控解決方案 (OGS)，為全球首款支援觸控筆的 UHD 4K 窄邊框 LTPS 面板，而 13.3 吋 Full HD LTPS 面板採 T-con 內嵌於驅動 IC，以及特殊的數據多工器設計(MUX) 設計，將電路板 (PCBA) 縮減至極小尺寸。



電競筆記型電腦應用方面，友達 17.3 吋 Full HD 窄邊框面板的模組厚度僅有 3.5mm，搭載 144 Hz 超高刷新率及 7 毫秒反應時間。



友達李錫烈經理將於 2018 SID 顯示週獲頒會士 (SID Fellow)，以其以「低耗電及窄邊框 UHD LTPS 筆記型電腦面板」及「高透明 AMOLED 面板於擴增實境之應用」為題的兩篇論文將於 SID 顯示週學術會議上發表。

