CDR推最新細則 最快1個月內見首家申請 百度是大熱門

據《澎湃新聞》報導，中國存託憑證 (CDR) 最新的配套規則推出，預計在相關規則完備之後，最快 1 個月內有望看到首家申請的 CDR 企業。

中國證券登記結算有限公司 (中國結算) 於昨天 (21 日)，就《存託憑證登記結算業務細則（公開徵求意見稿）》向市場參與主體公開徵求意見，至 6 月 1 日截止。

《細則》共計四章二十八條，針對 CDR 所涉及的證券登記、存管、結算等具體業務給予明確規範的同時，考慮兼容「滬倫通」，為此預留空間。

之前中國證監會已先發布《存託憑證發行與交易管理辦法（徵求意見稿）》及《證券發行與承銷管理辦法》，兩項辦法的反饋截止時間分別為 6 月 3 日和 6 月 10 日。據報導，相關進度正在加快，因而最快在 1 個月內，可見到首家申請 CDR 企業。

市場傳言，百度有望最快在 6 月份，以 CDR 形式回歸 A 股。之前也有報導指向阿里巴巴及京東，CDR 首批名單，有可能是 2 家或 4 家。

中證監早前發布的《意見稿》提到，試點企業應須在境外上市的市值超過人民幣 2000 億元人民幣，並針對生物科技、雲計算、人工智能及高端製造，符合條件的包括已上市企業包括騰訊、阿里、百度、網易及京東。