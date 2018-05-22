海外機構重燃加倉人民幣資產熱情 資本跨境流動將重回「均衡平穩」

「這表明當前人民幣匯率相對堅挺，中美達成共識後，人民幣資產在新興市場國家呈現避風港效應，吸引大量新興市場投資基金加倉人民幣資產。」

中美貿易磋商最終取得共識，原先擔憂糾紛升級的海外機構投資者紛紛加倉人民幣資產。

香港金融機構多位交易員向21世紀經濟報道記者透露，21日早盤起，部分海外宏觀經濟型與新興市場投資基金紛紛通過債券通或滬股通(港股通)渠道，買入境內人民幣債券與A股股票，其中高信用評級利率債、知識產權與環保板塊股票最受歡迎。

「若不是當天美元指數一度站上94整數關口，當天人民幣匯率理應上漲。」環球外匯經紀商FXTM全球市場研究主管Jameel Ahmad告訴記者。不過，由於加倉人民幣資產令離岸人民幣需求更加旺盛，21日當天離岸人民幣匯率比在岸市場人民幣匯率更加堅挺。截至21日19時，離岸市場人民幣兌美元匯率(CNH)觸及6.3745，較在岸市場人民幣兌美元匯率(CNY)6.3848高出103個基點。

匯豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，隨著A股即將被納入MSCI新興市場指數，以及國際投資者參與內地資本市場意願增強，金融市場對離岸人民幣需求將持續上升。

「中美貿易磋商達成共識，解除了海外機構投資者配置人民幣資產的一大顧慮。」Jameel Ahmad指出，目前多數海外投資機構已將中美貿易糾紛從投資模型剔除，轉而關註中國經濟增速、高油價對通脹壓力的沖擊、新一輪金融監管政策對資本市場帶來的沖擊、人民幣匯率在美元強勢反彈下能否保持雙向波動等，以此判斷人民幣資產新的投資價值。

加倉人民幣資產潮起

一家香港銀行外匯交易員向記者透露，21日早盤，不少海外機構投資者開始持續買入人民幣債券與A股股票，甚至不在意美元上漲帶來的人民幣匯率下跌風險。

“這些機構判斷，中美貿易磋商達成共識的利好效應，遠高於美元強勢反彈對人民幣匯率構成的利空壓力。”上述外匯交易員分析。

荷蘭銀行分析師Georgette Boele對此解釋，中美貿易磋商達成共識後，機構投資者對中國經濟發展前景不確定性的擔憂驟降，因此激發人民幣資產的投資價值。

就利差因素分析，盡管10年期美債收益率突破3.1%，中美名義利差收窄至65個基點，但今年以來人民幣兌美元仍有2.2%的升值幅度，令中美實際利差保持在90-100個基點，對專註無風險套利的海外投資機構而言仍有吸引力。

上述香港銀行外匯交易員向記者透露，這種樂觀投資情緒很快在不同類型海外機構投資者中蔓延。海外宏觀經濟型對沖基金加倉人民幣資產並不令人意外，隨著中美雙方達成共識，他們的風險投資偏好隨之升溫。相比而言，新興市場投資基金加倉人民幣的舉措卻不同尋常，因為美元與美債收益率雙雙飆漲，正令這類基金從新興市場國家大舉贖回資金避險。

「這表明當前人民幣匯率相對堅挺，中美達成共識後，人民幣資產在新興市場國家呈現避風港效應，吸引大量新興市場投資基金加倉人民幣資產。」Georgette Boele分析。

資本跨境流動重回「均衡平穩」

在布朗兄弟哈裏曼(BBH)全球外匯策略主管Marc Chandler看來，中美貿易磋商達成共識重新點燃海外機構投資者加倉人民幣資產的熱情，還將對中國資本跨境流動構成巨大影響。

央行數據顯示，盡管一季度中國經常賬戶出現逆差282億美元，但在人民幣持續升值與金融市場對外開放力度加大等因素作用下，當季中國資本和金融賬戶出現282億美元順差，其中非儲備性質的金融賬戶順差達545億美元，令儲備資產增加262億美元。

「這也是一季度中國資本跨境流動得以保持平穩均衡的重要原因。」Marc Chandler記者分析。

在他看來，盡管4月份中國銀行業代客結售匯順差924億元人民幣，創下2014年6月以來最大單月順差，但這主要得益於4月上中旬人民幣兌美元匯率持續刷新年內新高，大量企業更願持有人民幣。鑒於4月下旬美元強勢反彈導致人民幣沖高回落，企業未必會繼續持有人民幣並承受匯率下跌700-800個基點的損失。加之不少海外機構投資者此前因中美貿易糾紛選擇觀望，甚至部分投機性對沖基金還認為沽空人民幣機會再度來臨。

「隨著中美達成共識，對沖基金的那些沽空算盤再度落空。」Legg Mason Inc.高級副總裁Richard Lawrence指出。5月21日，多數交易時段離岸人民幣匯率較在岸人民幣匯率高出逾100個基點，足以顯示海外資本市場正轉而看漲中國經濟發展前景與人民幣匯率。

“在中美貿易磋商達成共識與金融市場持續對外開放的共振下，不少對沖基金正轉變看法，目前傾向於預測二季度中國資本和金融賬戶將維持較大額度的順差，中國資本跨境流動進一步趨於平穩均衡，足以抵禦美元強勢反彈所造成的新興市場資本流出壓力。”Richard Lawrence直言，從上周末起，部分對沖基金已剔除沽空中國的投資組合。

21世紀經濟報道 文：陳植 編輯：馬春園

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