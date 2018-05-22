大生農業金融(01103-HK)擬售南通路橋部份股權予黑牡丹(600510-CN)

大生農業金融(01103-HK)公布，5月21日，公司與黑牡丹(集團)股份(600510-CN)及南通路橋工程有限公司訂立投資框架協議，據此，大生農業金融擬出售南通路橋工程部分股權，訂約方將會就可能出售事項作進一步討論，並可能於排他期屆滿時或之前就可能出售事項訂立正式協議。

可能出售事項之總代價將為現金，惟須待大生農業金融及黑牡丹(集團)進一步磋商後方可作實，並將參考評估機構出具的評估報告載明，並經有權國有資產監督管理機構備案的評估結果釐定。根據初步估計，目標公司全部股權之權益總值預期將不多於13億元人民幣元。排他性自投資框架協議生效之日起的45天或至可能出售事項完成之日或至投資框架協議提前終止之日，以較早發生者為准。

南通路橋工程為公司擁有91.3020%權益之附屬公司。公司透過南通路橋工程於中國經營其路橋建設業務，包括但不限於路橋建設、市政公用事業建設、交通安全設施建設、道路維護、建設機器租賃及工程技術諮詢。於本公告日期，南通路橋工程持有多項資格╱許可證，可於中國參與建設公路工程、市政公共工程、橋樑工程、公路路面項目及公路路基工程。

根據上市規則，可能出售事項一旦落實，可能構成公司之須予公佈交易。有關可能出售事項之進一步詳情將以訂約方將予訂立之正式協議為準，簽立正式協議後，公司將於適當時按照上市規則作出進一步公告。

董事指出售的理由為公司不時對其資產進行策略檢討，以盡量提高為公司股東帶來之回報。為專注加強發展公司主營之農業產業鏈業務、重新分配資產至主營業務分部及未來投資機遇，以及把握其他增長機遇，同時補充公司之營運資金，董事會建議訂立投資框架協議，以探索進行可能出售事項之可能性，並為公司尋找釋放目標公司價值之良機。董事(包括獨立非執行董事)認為，可能出售事項及其項下擬進行之交易乃按正常商業條款訂立，誠屬公平合理，並符合公司及其股東之整體利益。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)