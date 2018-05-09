電信三雄499吃到飽戰火重燃 恐嬴面子卻失裡子

中華電 (2412-TW) 無預警宣布今 (9) 日起限時 7 天推出 499 元吃到飽，且不限申辦資格，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 隨後也以相同的方案跟進，電信業者口裡喊著不想推低價資費，但卻一再祭殺價競爭手段，消費者樂撿便宜，對電信業者而言，用低價搶進來的用戶數增加，表面上嬴面子，卻恐怕失裡子，後續恐將更侵蝕營收與獲利表現。

電信三雄剛在 4 月 30 日讓軍公教 499 元吃到飽退場，並改以其他方案搶客，但 500 元有找的吃到飽還是可在網路門市上找到，低價戰火並不算停止；業者透露， 4 月軍公教低價戰，起因是有業者發函給軍公教各機關，告知有 499 元的專案，這個動作讓中華電備受壓力，接到不少軍公教機關的詢問，因此宣布推出公教雙飽專案反擊。

中華電是電信龍頭，一有動作，其他電信業者當然也不敢輕忽，於是就有了前一波的戰火；中華電董事長鄭優日前曾表示，短期促案將會不定期的推出，就好比是百貨公司的促銷一樣；所以，這一次無預警再度啟動，掀起新一波戰火。

中華電宣布，今日起到 5 月 15 日推出 399/599 全民購機方案與 299/499 犀利通信方案，只有 7 天限時申辦，新申辦、攜碼或續約客戶都可申辦，月繳 499 元起，享合約期間 (30 個月) 上網吃到飽、網內通話免費，及網外 / 市話通話共 180 分鐘免費優惠。

遠傳也跟進推出，月付 299 及 499 優惠續約 (單門號) 方案，綁約 24 個月，月付 499 元，享 4G 網路吃到飽 + 網內免費、免費網外與市話各 90 分鐘的優惠及每個月 100 元國內語音通話費。

另外，月付 299 元享 12G 免費流量、前 5 分鐘網內語音免費、免費市話 10 分鐘 + 網外 30 分鐘的優惠及每個月 70 元國內語音通話費；遠傳指出，今日起到 15 日兩個方案包括新申辦、續約、攜碼都可辦理。

台灣大同樣不落後，推出 499 上網吃到飽，網內互打免費，市話和網外 180 分鐘，促案優惠從今日起到 15 日，網路和實體門市全面開放，續約、攜碼、新申辦都可辦理；同時也推出 299 優惠方案，享 12GB 的上網傳輸量，和網內互打前 5 分鐘免費。

電信三雄重燃 499 元吃到飽戰火，且擴大適用所有的資格，不僅是侷限在特定身分，亞太電 (3682-TW) 促案也在持續中，一直強調走自己的路的台灣之星則是維持既有方案，台灣之星坦言，4 月電信三雄的大動作，的確有吸引用戶的成效，不過，4 月台灣之星攜碼淨流入用戶仍然領先其他業者。

電信三雄 499 元流血戰無法停止，對已在下降的 ARPU(用戶每月貢獻度) 將增加更大的壓力，市場預期恐將一路下滑到年底，業者私下認為，這是一場嬴了面子卻失了裡子的競爭，雖然短期內帶進用戶數，但內部的一些調整及影響，並不會馬上顯現，也不代表增加的用戶就會帶來營收助益，也可能有不少是既有高資費用戶轉出來的，兩相比較下，其實可能造成的損失更大。